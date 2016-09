Flu recebe a Chapecoense e mira G4 SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense quer manter o embalo após a grande vitória sobre o Atlético-MG na última rodada do Brasileiro. De olho no grupo dos quatro melhores da competição, o time carioca recebe a Chapecoense nesta quinta (15), às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). Com o triunfo por 4 a 2 sobre o time mineiro, o Flu foi a 37 pontos, na sétima colocação. São apenas três pontos de diferença para o Corinthians, atual quarto colocado e hoje o último classificado para a Libertadores. A meta do Flu é obter uma das vagas para o campeonato continental em 2017. “Estamos bem confiantes em uma conquista de vaga na Libertadores, seja pelo Brasileiro ou pela Copa do Brasil. Temos que encaixar uma boa sequência. Vencer o Atlético-MG, que é um dos principais candidatos ao título, é algo que dá muito moral. Mas de nada vai adiantar se a gente vacilar contra a Chapecoense. Temos de impor nosso ritmo desde o início. É um adversário chato, difícil de jogar contra, mas acredito que o ambiente em Edson Passos possa nos ajudar mais uma vez”, afirmou o meia Gustavo Scarpa, que fez um gol de falta contra os mineiros. Um triunfo contra a Chapecoense é fundamental para as pretensões tricolores. Após o jogo desta quinta, o Flu terá uma série de duelos decisivos foras do Rio: visita o Grêmio no domingo (18) e depois enfrenta o Corinthians duas vezes seguidas, uma pela Copa do Brasil e outra pelo Campeonato Brasileiro, na capital paulista. O técnico Levir Culpi não poderá contar com o atacante Wellington, que está suspenso. O provável substituto é o veterano Magno Alves, que entrou bem no jogo contra o Atlético-MG e deve ganhar nova chance. FLUMINENSE Julio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre (Maranhão), Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Magno Alves. T.: Levir Culpi CHAPECOENSE Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener; Josimar, Matheus Biteco, Gil e Arthur Maia; Tiaguinho e Kempes. T.: Caio Júnior Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Horário: 19h30 Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)