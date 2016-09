Câmara pode flexibilizar regras para repatriação de recursos, diz Rodrigo Maia

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira (14) que colocará em votação em outubro projetos que flexibilizam as regras do programa lançado neste ano para regularização de recursos de brasileiros mantidos ilegalmente no exterior. O deputado afirmou que o objetivo é dirimir dúvidas que estariam atravancando a adesão ao programa e a arrecadação esperada pelo governo. "Estamos vendo qual é a crise que o Brasil vive, Estados podem entrar com decreto de calamidade. Se já se decidiu dar a anistia [aos contribuintes que legalizarem seus recursos], não dá para deixar dúvidas que resultem em um número menor de repatriações", afirmou. A principal divergência se dá sobre o valor em relação ao qual incidirá o tributo e a multa devidos. O governo é pressionado a definir que o imposto e a multa sejam aplicados só sobre saldos existentes nas contas dos contribuintes no dia 31 de dezembro de 2014 no exterior. A Receita quer que o tributo incida sobre o valor total que os brasileiros já possuíram fora do país. Deputados querem ainda derrubar a regra que exclui políticos e familiares do programa. A votação no mês que vem é necessária pois a adesão termina em 31 de outubro. Há pressão também no Congresso para que essa data seja estendida até o final de 2016. O programa foi instituído com base na lei 13.254/2016. Além da regularização dos recursos não oriundos de atividades criminosas, há anistia aos contribuintes que trouxerem o dinheiro de volta ao país. O recolhimento estabelecido é de 15% de imposto e 15% de multa. O governo espera arrecadar R$ 21 bilhões neste ano com o programa.