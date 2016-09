Duelo no Beira-Rio movimenta disputa contra o rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adversários diretos na luta contra o rebaixamento, Inter e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira(15), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), na sequência da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada ocupa a 16ª posição, com 27 pontos -mesmo número do Figueirense, que abre o grupo dos ameaçados-, e vem de derrota fora de casa para o Atlético-PR. Já o time baiano aparece em 18º, com 26 pontos, e na rodada anterior caiu diante do vice-líder Flamengo, no Barradão, em Salvador. Para o confronto, o destaque no Inter é o retorno do zagueiro Paulão. Recuperado de uma pancada na cabeça sofrida na vitória sobre o Santos, pela 23ª rodada, ele participou do treino desta quarta (14) com o resto do grupo e está confirmado na equipe titular. Outro que volta ao time é o volante Fabinho, que cumpriu suspensão contra o Atlético-PR. Na lateral esquerda, a novidade é a entrada de Geferson na vaga do suspenso Artur. No Vitória, que faz sua primeira partida sob o comando do técnico Argel Fucks, ex-Inter, as mudanças ocorrem na lateral esquerda, com Euller na vaga do suspenso Diego Renan, e no meio-campo, com o retorno do volante Marcelo, suspenso contra o Flamengo. Promoção Para contar com casa cheia em meio à difícil situação do time na reta final, a direção do Inter lançou ingressos mais baratos para os próximos dois jogos no Beira-Rio. Na promoção, sócios de categoria especial pagam apenas R$ 15. Já o público em geral pagará R$ 30. Segundo o clube, a ideia é colocar 40 mil torcedores nesta quinta, contra os baianos, e em 1º de outubro, contra o Figueirense. INTER Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon. T.: Celso Roth VITÓRIA Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Euller; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas; Marinho, Kieza e Zé Eduardo T.: Argel Fucks Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre Horário: 21h Árbitro: Emerson Luiz Sobral (PE)