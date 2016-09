Operadora investe em “IoT”

SAIBA MAIS Relógio infantil vem com celular e GPS

Considerada como a terceira onda de acesso à rede, a Internet das Coisas (da sigla em inglês IoT - Internet of Things) é uma evolução tecnológica que busca conectar objetos a outros objetos ou dispositivos por meio da internet.

A operadora vai investir em um amplo plano de negócios e projeta lançar um portfólio de serviços nesse mercado. A empresa, que já possui iniciativas nessa área, intensificará sua presença apresentando ao mercado soluções completas que tragam conectividade, valor e facilitem o cotidiano das pessoas.

“O setor de telecomunicações vem apostando no mercado de Internet das Coisas com foco em prover apenas a conexão. A Claro quer oferecer mais do que isso, com soluções completas ao cliente final, uma oferta única que integre o dispositivo, serviços de valor agregado e conexão, juntos. Queremos levar a comunicação entre máquinas para o dia a dia das pessoas”, afirma Sergio Messiano, Diretor de Serviços de Valor Agregado e Roaming da Claro.

Dessa forma, a Claro trabalhará em três grandes frentes no mercado de IoT: saúde e cuidados pessoais, mercado automotivo e casas inteligentes. No mercado automotivo, por exemplo, a Claro já tem parcerias vigentes como o OnStar, da General Motors, sistema de assistência com navegação e conectividade que chegou ao Brasil para o modelo Chevrolet Cruze e onde a operadora foi a provedora da solução IoT.

Outras informações podem ser acessadas em (www.claro.com.br/internetdascoisas).

“Queremos facilitar a vida das famílias brasileiras em passeios cotidianos como ir ao shopping, na escola, viagens ou lugares com muitas pessoas. O relógio foi desenvolvido com foco na segurança”, diz Francisco Hagmeyer Jr., diretor comercial e de marketing da DL.