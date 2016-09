Atlético-MG tenta se aproximar de líder e torce por empate de rivais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder a última partida e se afastar da luta imediata pela liderança, o Atlético-MG volta a entrar em campo nesta quinta (15), quando enfrenta o Sport no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 25ª rodada do Brasileiro. Com a derrota para o Fluminense (4 a 2) na última rodada, o Atlético-MG estacionou na terceira posição, com 42 pontos ganhos, e viu o Flamengo chegar a 46 e o líder Palmeiras, a 47. A boa notícia é que os adversários pelo topo da tabela se enfrentam nesta quarta (14), em jogo no qual Marcelo Oliveira, técnico do time mineiro, diz torcer por um empate. Em entrevista coletiva, o treinador classificou o jogo contra o Sport como “uma grande decisão” para o Atlético-MG. Mesmo assim, Marcelo Oliveira pode poupar Robinho, artilheiro da competição com 11 gols. O atacante, com desgaste físico, deve começar a partida no banco, dando lugar a Otero. Mais à frente, Fred e Lucas Pratto estão confirmados. Do outro lado, Oswaldo de Oliveira, técnico do Sport, joga satisfeito com a atuação da equipe no último domingo (11), quando venceu o rival local Santa Cruz por 5 a 3. O resultado deixou o Sport, que brigava para se distanciar da zona de rebaixamento, na 13ª colocação, com 30 pontos. Para esta quinta (15), porém, o treinador não pode contar com Diego Souza e Rithely, que dão lugar a Everton Felipe e Gabriel Xavier. Com isso, o time entra em campo com dois volantes e apenas um atacante, Ruiz. ATLÉTICO-MG Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Urso, Otero (Robinho) e Lucas Pratto; Fred. T.: Marcelo Oliveira SPORT Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Paulo Roberto, Neto Moura, Gabriel Xavier, Everton Felipe e Rogério; Ruiz. T.: Oswaldo de Oliveira Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Horário: 19h30 Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)