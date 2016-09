Relógio infantil vem com celular e GPS

Kids On é gerenciado pelo smartphone do responsável pela criança (foto: Reprodução)

Um relógio que ao mesmo tempo é celular e também um mecanismo que ajuda os paiss a saberem onde estão os filhos. A operadora de telefonia móvel Claro fechou uma parceria com a DL, fabricante nacional de eletrônicos, para desenvolver o Kids On, um relógio celular voltado para o público infantil. Voltado para crianças de 4 a 12 anos, o relógio acompanha um chip da Claro, já embarcado no produto.

O gerenciamento e monitoramento do dispositivo é realizado pelo smartphone dos pais ou responsáveis, por meio de um aplicativo gratuito (disponível para Android e iOS). O maior benefício do uso do produto é aumentar a segurança dos pais em relação ao paradeiro do filho, pois possui localização em ambientes abertos via GPS

O relógio permite à criança fazer e receber ligações diretamente do dispositivo. O novo produto traz ainda outras funcionalidades. Os pais conseguem enviar mensagens de voz pelo aplicativo e controlar a agenda de contatos, definindo quem pode ligar e receber as chamadas do relógio.

É possível também criar uma “zona de segurança”, um raio de circulação pré-estabelecido para que os pais sejam notificados pelo celular caso o filho saia do espaço designado.

A criança que utilizar o relógio terá também a opção de acionar um botão SOS, que automaticamente faz uma chamada para um número pré-cadastrado no aplicativo. Caso a ligação não seja atendida, é enviado um alerta via app com a localização.

Para utilizar o relógio, o cliente da Claro precisará contratar um plano mensal de R$ 39,90, que contempla serviço de rastreamento, aplicaticos, alertas e chamadas ilimitadas para Claro de todo o Brasil e também para outro relógio.

Os clientes pós-pagos da Claro têm a possibilidade de contratar o plano do Kids On como dependentes à sua conta. O dispositivo é comercializado nas cores cinza, laranja e rosa ao preço de R$ 360,00. A novidade poderá ser adquirida na Loja Online (www.claro. com.br/lojaonline) e na loja Claro do Shopping Mueller.