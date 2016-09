Para-atleta dos EUA tentará 3ª medalha de ouro, em terceiro esporte diferente

LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A para-atleta norte-americana Alana Nichols, 33, tentará nesta quinta-feira (14) sua primeira medalha na canoagem de velocidade da Paraolimpíada do Rio. O esporte é uma novidade para a atleta, que vai em busca do terceiro ouro paraolímpico, em seu terceiro esporte. Em Pequim-08, ela foi campeã paraolímpica pela seleção americana de basquete de cadeira de rodas. Dois anos mais tarde, nos jogos paraolímpicos de inverno de Toronto, Canadá, ela conquistou seu segundo ouro, no chamado esqui alpino, que é a modalidade de esqui criada por soldados feridos na segunda guerra mundial. Há categorias disputada por atletas amputados e também por pessoas sem o movimento das pernas, que competem em esqui improvisado como cadeira de rodas. Nichols ficou em primeiro lugar nas provas combinadas de downhill e slalom para atletas sentados. Na ocasião, ela se tornou a primeira para-atleta americana a conquistar ouros em ambas as edições dos jogos, de inverno e de verão. No Rio, ela terá que mostrar versatilidade para conseguir seu terceiro ouro na canoagem, esporte totalmente diferente dos que ela já têm experiência e que estreia em competições paraolímpicas. A atleta se classificou para as finais, que serão disputadas na manhã desta quinta-feira (15), na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul. As provas são disputadas em dois tipos de barco --caiaques e canoa havaiana-- em uma raia com 200 metros de extensão. Nichols compete no caiaque. "São esportes totalmente diferentes. Nesses basquete e no esqui, o que vale é sua habilidade, a capacidade de controlar os movimentos e tomar as decisões certas. Na canoagem, é explosão e força, muita força. É preciso manter ritmo forte e constante, para manter velocidade alta durante todo o percurso e chegar na frente", disse ela à Folha de S.Paulo. As provas duram pouco mais de um minuto. As melhores atletas chegaram a fazer no Rio marcas de 54 segundos. "É grande a responsabilidade porque você está sozinho e tem muito pouco tempo de recuperação caso comece mal a prova. É um desafio", disse. ACIDENTE Aos 17 anos, Nichols praticava snowboard com amigos nas pistas de esqui do Colorado. Ela se acidentou quanto tentava fazer uma manobra chamada backflip, que é uma cambalhota de costas no ar, após ser impulsionada por uma rampa. Nichols aterrissou de maneira errada e bateu com as costas em uma pedra, o que causou trauma irreversível em sua coluna. Desde então, ela convive com uma paralisia da cintura para baixo. Para quem se habitou à neve, Nichols se diz adaptada ao clima quente e à prática na água. Em uma viagem ao Havaí, em 2014, a atleta descobriu o surfe adaptado, que logo se tornou uma de suas novas paixões. No ano seguinte, ela competiu no mundial do esporte, na Califórnia. Nichols disse que no sábado terá um encontro com o surfista brasileiro de ondas grandes Carlos Burle para uma sessão de surfe na praia da Barra de Tijuca, zona oeste. "Eu adoro praticar esportes ao ar livre e acho que esse cenário irá me ajudar muito. Espero conquistar mais uma medalha, mas tenho consciência de que é uma grande mudança e que demanda adaptação", disse.