Facebook e Twitter contra notícias falsas

Facebook e Twitter se uniram a uma iniciativa chamada First Draft Coalition, para tentar reduzir o impacto da disseminação de informações falsas pela internet. O grupo foi formado em junho de 2015 com apoio do Google e conta com membros como New York Times, Washington Post, BuzzFeed News, France-Presse e CNN. Segundo a diretora de gerenciamento da FDC, Jenni Sargent, no final de outubro será lançada uma plataforma de checagem para verificar a veracidade de histórias questionáveis. O grupo também faz cri um código de práticas. Existem sites que tentam conter o estrago feito por quem vive da disseminação de informações falsas (como é o caso do Boatos.org no Brasil), mas a adição das duas redes sociais é um ganho considerável para a iniciativa, tendo em vista que boa parte dos mexericos se espalha por elas. Só o Facebook movimenta 1,7 bilhão de internautas por mês e o Twitter, 140 milhões por dia.

YouTube vai virar rede social

O YouTube está perto de virar uma rede social com vídeos. A plataforma até então exclusiva para vídeos acaba de estrear a aba Comunidade, que permite que canais publiquem textos, imagens e mais que assinantes também podem acompanhar e interagir. O anúncio oficial da nova funcionalidade foi na terça-feira.

Botão novo no Facebook

O Facebook adicionou mais uma ferramenta para transformar seus aplicativos em interfaces de comunicação entre empresas e consumidores: um botão de compra. A novidade foi apresentada nessa segunda-feira e agora, além de suporte a bots de atendimento ao cliente, o aplicativo também permite que usuários façam pagamentos diretamente da interface.

Spotify ultrapassa 40 milhões de usuários

A plataforma de música on-line sueca Spotify anunciou ontem que ultrapassou 40 milhões de usuários que pagam pelo serviço. "Quarenta é o novo 30. Milhões", publicou no Twitter o cofundador e diretor-geral do serviço de streaming musical, Daniel Ek. Uma porta-voz confirmou à agência France Presse que a declaração do executivo tratava dos assinantes que pagam pelo serviço - que também pode ser utilizado gratuitamente, mas de forma limitada.

Biblioteca de Apps

Para guardar senhas

O LastPass oferece uma forma centralizada de armazenar as suas senhas e sincronizar essa informação entre vários dispositivos. O aplicativo não serve apenas para preencher formulários no navegador: ele também é compatível com outros apps e pode facilitar a vida dos usuários na hora em que eles precisam acessar algum serviço através do smartphone.

Bizarrice na rede

Balanço no metrô

Balanços no metrô? Pode? Pode sim, no metrô de São Francisco, nos Estados Unidos. Claro que isso está no Toxel (toxel.com)