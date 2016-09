Teori envia para Moro uma das ações em que Eduardo Cunha é réu

GABRIEL MASCARENHAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Teori Zavascki decidiu nesta quarta-feira (14) enviar a instâncias inferiores as duas ações penais em que o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) é réu. Um delas ficará sob a responsabilidade do juiz Sergio Moro, no Paraná, e a outra seguirá para o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Em outro despacho, Teori, que é relator dos casos da Operação Lava Jato no tribunal, arquivou o pedido de prisão feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o Cunha, em maio. As decisões ocorreram depois que a Câmara cassou o mandato do peemedebista, que perdeu o foro privilegiado e, por isso, processos relacionados a ele devem tramitar na primeira instância.