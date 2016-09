Feiras de intercâmbios chegam a Curitiba

Eduexpo acontece no dia 24 de setembro juntamente com a feira oficial do governo do Canadá, a EduCanadá (foto: Divulgação)

Diversas nstituições educacionais estrangeiras estarão presentes na 22ª edição do Salão do Estudante, maior evento de educação internacional da América Latina, que acontece amanhã, no Hotel Four Points by Sheraton, em Curitiba. O evento reunirá instituições de países como Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Portugal e Reino Unido. Mas não será a única. No próximo fim de semana acontece a Eduexpo.

O Salão do Estudante é a maior feira de intercâmbio da América Latina. Entre mais de 300 instituições representadas, o evento reúne variedades de cursos no exterior e as melhores empresas de intercâmbio do Brasil. Para quem procura a melhor faculdade internacional ou simplesmente quer fazer um curso de inglês no exterior, tem oportunidades fora do país para todos os gostos e idades. Veja mais no www.salaodo estudante.com.br



Eduexpo e Canadá — No dia 24 de setembro Curitiba recebe outros dois grandes eventos na área, a Eduexpo e a feira oficial do governo do Canadá, a EduCanadá. Em Curitiba a feira também será no Hotel Four Points By Sheraton, das 15 às 20 horas, seguindo depois para Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Os representantes das escolas de idiomas e universidades dos quatro continentes virão a Curitiba para apresentar as opções de cursos em diferentes áreas, envolvendo todo o tipo de público, de estudantes do ensino médio a profissionais de distintos setores.

Inscrições no site www.eduexpos.com/brasil2016