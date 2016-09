Fazendinha ganha 11ª estação

O bairro Fazendinha recebeu na manhã de ontem, a 11ª Estação de Sustentabilidade instalada pela Prefeitura de Curitiba. A unidade é a primeira do bairro, pertencente à subprefeitura Fazendinha/Portão. Preparada para receber 12 tipos de resíduos recicláveis, a Estação de Sustentabilidade do Fazendinha é classificada como tipo 1 e está pronta para a entrega voluntária de vidro incolor e colorido, papel branco, papelão, papel colorido, embalagem longa vida, plásticos, rótulos, tampas e garrafas pet, além de latas de alumínio e outros metais.

“O modelo visa envolver os cidadãos na gestão dos resíduos sólidos, aperfeiçoar a coleta seletiva e criar mais um mecanismo de inclusão social, ao delegar a administração dos resíduos para associações de catadores”, explica o secretário Municipal de Meio Ambiente, Renato Lima.

As Estações de Sustentabilidade foram lançadas em novembro de 2014. Técnicos da SMMA desenvolveram cinco modelos do equipamento, utilizados conforme o perfil da região em que a unidade é instalada e as classes de resíduos que recebe. A cidade também se prepara para implantar um novo modelo de coleta, transporte e destinação de resíduos.