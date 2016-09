Hoje é o último dia de inscrição no vestibular

Acaba às 16 horas de hoje o prazo para as inscrições do Vestibular 2016/2017 da UFPR. Iniciado em 18 de agosto, o prazo não será prorrogado. Segundo o coordenador do Núcleo de Concursos da UFPR, Mauro Belli, a relação candidato-vaga por curso será divulgada possivelmente na quinta-feira da próxima semana (dia 22).

A inscrição para o vestibular poderá ser feita no Portal do Núcleo de Concursos (www.nc.ufpr.br), mediante o preenchimento de formulário próprio, e será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00 — o mesmo do ano passado. Além de fazer a inscrição, o candidato poderá baixar o aplicativo + UFPR (disponível para celulares com sistema Android), que possibilita a realização de um vestibular simulado.

A 1ª fase do Vestibular, com a Prova Objetiva de Conhecimentos, será realizada em 23 de outubro de 2016. A 2ª fase será em 27 de novembro (Prova de Compreensão e Produção de Textos) e em 28 de novembro (Provas de Habilidades Específicas).

O percentual de vagas destinado ao Sisu caiu de 30% para 20% nos cursos. O número de vagas permanece o mesmo (6815). Mas, enquanto no ano passado as vagas para o Sisu eram de 1929, em 2016/2017 caíram para 1251, enquanto as destinadas ao Processo Seletivo passaram de 4886 para 5564.