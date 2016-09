Pesquisa mostra que Curitiba tem valor do alugel abaixo da média nacional (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba possui um dos menores preços de locação do país. É o que aponta o Índice FipeZap de Locação, divulgado ontem. Embora tenha registrado aumento de 0,21% em agosto na comparação com julho, o valor de R$ 16,64 para locação residencial por metro quadrado fica 44,8% abaixo da média das onze cidades pesquisadas, de R$ 30,13. O preço de locação nacional, inclusive, havia sido registrado nominalmente pela última vez em abril de 2013.

Levando-se em consideração os dados dos últimos 12 meses, a Capital foi a única cidade a registrar aumento nominal no valor do aluguel, que saltou 4,37% no período em Curitiba, ao passo que a média das 11 cidades monitoradas foi de queda de 4,90%. Tendo ainda como base a inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses (+8,97%), o índice teve uma queda real de 12,73% ao longo de um ano no país.



Por fim, quando comparamos o preço médio de locação com o preço médio de venda dos imóveis, conseguimos obter uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por locar seu imóvel, uma medida importante para avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras opções de investimento. E em agosto de 2016, o retorno médio anualizado do aluguel em Curitiba foi de 3,6%, o menor valor entre as cidades pesquisadas, cuja média foi de 4,4%.

Os preços considerados para o cálculo do Índice se referem a anúncios para novos aluguéis. Ou seja, o Índice FipeZap de Locação não incorpora no cálculo a correção dos aluguéis em contratos vigentes (cujos preços são comumente reajustados periodicamente pelo IGPM/FGV ou índices similares, de acordo com os contratos estabelecidos).