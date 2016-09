Bancários e Fenaban têm nova reunião hoje

Paralisação chega a dez dia: no Paraná, 760 agências fecharam ontem (foto: Franklin de Freitas)

O Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região realizou na noite de ontem uma assembleia apenas debater o andamento da paralisação e traçar novas estratégias para fortalecer a mobilização, já que a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não avançou nesta semana. Uma nova rodada de negociação foi marcada para hoje, às 16 horas, em São Paulo. A Fenaban, que representa os bancos, subiu de 6,5% para 7% a proposta de reajuste salarial da categoria - acrescido de um abono de R$ 3,3 mil —, mas os bancários seguem firmes na reivindicação pelo aumento de 14,78%, junto com o pagamento de três salários mais R$ 8,3 mil em participação nos lucros e resultados.

No Paraná, ontem eram 760 agências bancárias fechadas, mais de 15 mil bancários paralisados incluindo oito centros administrativos. Os dados são da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Paraná (FETEC-CUT-PR). A federação representa 85% do total de bancários no estado. No País, 12,4 mil agências fiaram fechadas, ou 53% de toda a rede de bancos do País.