Festa recebeu 20 mil visitantes

Em três dias de festa, a 1ª edição da Oktoberfest Curitiba reuniu mais de 20 mil visitantes e contou com a comercialização de 30 mil litros de chope. O evento voltado para a valorização da cultura germânica aconteceu no setor 9, da Arena da Baixada, nos dias 8, 9 e 10 de setembro. No local, os visitantes puderam apreciar mais de 20 marcas de chopes artesanais e o industrial da Brahma e curtir muitas atrações culturais e gastronômicas.

Segundo a organizadora Susan Klein, da Alô Eventos, o público curitibano recebeu muito bem a proposta e a Oktoberfest Curitiba chega para ficar. “A sensação que tenho agora é de missão cumprida. Tinha esse projeto de realizar um evento voltado para destacar a cultura germânica, e conseguimos transformá-lo em realidade. A receptividade foi tão boa, que ele passará a integrar o calendário anual de eventos da capital paranaense”, comenta.