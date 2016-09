O Walmart Brasil está com vagas abertas para gerentes de lojas no Paraná. As oportunidades são para trabalhar nas lojas Big, Mercadorama Maxxi e Sam’s. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. É desejável que os candidatos tenham ensino superior completo e experiência anterior em cargos de liderança em redes de supermercados ou atacados. As inscrições devem ser feitas, até 30 de setembro, pelo site www.walmartbrasil.com.br/talentos