UE aumenta controle de fronteiras

Refugiados entram na Grécia: crise migratória (foto: Manu Gomez/ Fotomovimiento)

O presidente da Comissão Europeia (CE), Jean-Claude Juncker, confirmou ontem que o bloco começará a registrar turistas que entrarem em suas fronteiras, incluindo brasileiros. O sistema será proposto pela CE até o próximo mês de novembro e terá como objetivo combater o terrorismo em seus países-membros e a pior crise migratória desde o fim da 2ª Guerra Mundial.

“Quando uma pessoa entrar na UE, ela será registrada, assim como o lugar, a data e o motivo da viagem. Esse novo sistema automatizado nos dirá quem está autorizado a transitar pela União Europeia antes que chegue à região”, disse Juncker, durante uma sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França.

O chamado Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (Etias, na sigla em inglês) valerá para todos os cidadãos extracomunitários que não precisam de visto para entrar no Espaço Schengen - área de livre circulação de pessoas dentro do bloco -, incluindo brasileiros.

O modelo é similar ao adotado nos Estados Unidos e coletará dados dos viajantes antes do embarque, permitindo que Bruxelas determine se sua presença colocará a segurança no bloco em risco e, eventualmente, impeça sua entrada.

Essas informações serão passadas pelos próprios turistas, por meio do preenchimento de um questionário online. Ao menos por enquanto, Juncker não mencionou nenhuma taxa, mas especula-se que a União Europeia passará a cobrar 50 euros (R$ 186) para cada extracomunitário que entrar em suas fronteiras.

Refúgio - Considerada uma das principais portas de entrada para imigrantes ilegais na Europa, a Itália já recebeu exatos 75.681 pedidos de refúgio em 2016. O dado foi divulgado ontem pela Comissão Nacional para o Direito de Asilo.