EUA retiram sanções contra Mianmar

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou ontem a retirada de sanções econômicas contra Mianmar e a Costa do Marfim. No caso de Mianmar, Obama disse que a retirada ajudará o país a se beneficiar da transição para a democracia e a desenvolver seu “enorme potencial”.

Obama falou após uma reunião no Salão Oval com a líder de facto do país, a Nobel da Paz Aung San Suu Kyi. É a primeira visita de Suu Kyi a Washington desde que ela ganhou seu posto de liderança, na eleição de novembro no país asiático. A visita sinaliza ainda a transformação de Suu Kyi de uma defensora da política que ficou longo tempo na prisão para uma líder nacional concentrada no crescimento econômico.

A autoridade de Mianmar disse a repórteres que deseja desenvolver os recursos internos do país e agradeceu Obama pelo apoio durante a transição. Também ontem, o governo Obama anunciou a retirada de sanções contra a Costa do Marfim, em reconhecimento das medidas do país para fortalecer as instituições democráticas. Por meio de uma ordem executiva, Obama retirou a validade de uma declaração de emergência nacional que valia para o país africano.