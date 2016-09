Índia ajuda Afeganistão

A Índia ofereceu US$ 1 bilhão em auxílio econômico ao Afeganistão ontem, no mais recente sinal de aproximação entre os dois países, o que deve gerar preocupações no vizinho Paquistão. O anúncio ocorre após o presidente afegão, Ashraf Ghani, se reunir com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante uma visita a Nova Délhi. Os dois países têm passado por um momento de maior divergências no relacionamento com o Paquistão nos últimos meses, com trocas de acusações de falta de esforços para combater terroristas em suas fronteiras. O Paquistão, por sua vez, há tempos vê a colaboração da Índia com o Afeganistão com suspeita. Islamabad teme ficar cercado por rivais e diz que não dá apoio a terroristas, mas é sim uma vítima dos ataques.