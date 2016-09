Trump na frente em Ohio

Uma nova pesquisa mostrou o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, à frente da democrata Hillary Clinton em Ohio. O Estado é considerado um dos cruciais na disputa pela Casa Branca. A pesquisa da Bloomberg mostra Trump com 48% das intenções de votos em Ohio, cinco pontos porcentuais à frente de Hillary. A saúde da ex-secretária de Estado tem estado no radar, após ela quase desmaiar durante um evento no domingo em Nova York - o problema foi atribuído a uma pneumonia. Ohio é um dos chamados Estados pêndulo (swing states), que não pendem sempre para o mesmo lado na disputa pela presidência norte-americana. Com isso, o resultado nesses Estados é crucial para a definição do presidente dos Estados Unidos.