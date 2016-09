Sujou, tá sujo

Bastante louvável a iniciativa da Promotoria de Meio Ambiente de Campo Mourão, no Noroeste do Estado, ao reunir ontem (14) representantes e candidatos a prefeito no pleito de 2 de outubro. No encontro, sugeriu um compromisso de que materiais de campanhas não sejam jogados nas ruas na véspera e no dia da eleição. O termo de ajuste proposto pelo MP prevê multa de R$ 5 mil para quem descumpri-lo. Também obriga, em caso de descumprimento, a limpeza das ruas, sob pena de multa diária de R$ 500.

Só um assinou

Dos candidatos a prefeito, apenas o Professor Evaldo (PSOL) assinou o termo proposto pelo MP. Os outros três ficaram se reunir com a equipe para analisar o documento.

Em Londrina

O Ibope registrou terça (13), mais uma rodada de pesquisa da intenção de voto a prefeito de Londrina. Serão 700 entrevistas com a divulgação dos dados previstos para segunda (19). A RPC contratou o levantamento ao custo de R$ 48.0009,63, que está registrado no TSE sob o número PR-05633/2016.

“Preparada”

“A ministra Cármen Lúcia está preparada para este novo desafio e não tenho dúvida de que o Supremo, sob a sua presidência, continuará exercendo um papel central neste delicado momento que vive o País, buscando as melhores soluções para a consolidação das nossas instituições”. Do governador Beto Richa (PSDB) ao cumprimentar a nova presidente do STF.

Bens bloqueados

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões em bens do deputado Pastor Edson Praczyk (PRB), de sua mulher e de uma assessora. O deputado responde por ação de improbidade administrativa, acusado de contratação de funcionários fantasmas.

Ao inferno

O vereador Professor Galdino (PSDB) entrou numa turbulência ontem (14), após sua colega, a vereadora Carla Pimentel (PSC), o denunciá-lo por agressão dentro da Câmara de Curitiba. Galdino precisou ser controlado por colegas e acabou preso pela Guarda Municipal.

Inferno II

O presidente do PSDB de Curitiba, Juraci Barbosa Sobrinho, encaminhou carta ao presidente da Câmara, Aílton Araújo, repudiando as agressões. O edil, um dos mais combativos da atual administração, poderá ser expulso da legenda.

76º no Ideb

O prefeito Gustavo Fruet (PDT) tentou faturar no programa eleitoral pela liderança de Curitiba no Ideb entre as capitais brasileiras, mas o buraco do ensino público da capital paranaense é mais embaixo. Entre as 399 cidades do Paraná, Curitiba ficou somente no 76º lugar. Com nota 6,3, está atrás da pequena Campina Grande do Sul, na região metropolitana, que obteve nota 6,4 no Ideb.

“Bem cobradas”

É para acabar mesmo. Vejam, só, o doleiro Alberto Youssef, em depoimento ao juiz Sergio Moro disse que as empresas, para obterem vantagens em licitações, não eram extorquidas ou coagidas no pagamento de propina na Petrobras, pois tudo era feito em “bons termos”… Elas eram, sim, “bem cobradas”.