Sul do Estado deve ter registro de geadas

O Paraná deve amanhecer com temperaturas bem mais baixas, hoje, em relação aos últimos dias, inclusive com possibildiade de foramção de geada nas regiões Sudoeste, Sul e parte do Centro, onde as mínimas devem variar entre 3ºC e 4ºC. Outras áreas do Estado também devem ter temperaturas frias, como Curitiba, onde a previsão era de 5ºC, mas sem geada.

O frio mais forte, contudo, não deve atingir as regiões Norte e Noroeste, onde a variação fica entre mínima de 11ºC e a máxima pode alcançar 27ºC. O frio mais intenso persiste amanhã na região Central, onde ainda pode haver geada fraca.

Nos próximos dias, as temperaturas se elevam em todas as áreas e o fim de semana deve ter aquecimento. Mas, há possibilidade de chuva no domingo em todo o Estado. Em Curitiba, o sábado já terá muita cobertura de nuvens e chove no domingo.

Na semana que vem tem início a primavera. A estação deve ter influência do fenômeno La Niña, quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais frias que o normal, o que pode indicar um període com menos chuva no Hemisfério Sul do Planeta. O La Niña segue até o ano que vem.