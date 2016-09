Aprenda técnicas de plantio de flores

Hoje, o programa de Conscientização Ambiental “Nós e o Meio Ambiente”, da Prefeitura de Curitiba, vai tratar de técnicas para cultivo de flores e plantas ornamentais em pequenos espaços. As atividades serão realizadas no pátio interno da Capela Santa Maria, das 14 às 18 horas, como parte da oficina “Poda e Tratos Culturais em Mini Pomar Nativo”, iniciada em novembro do ano passado.

Os trabalhos estarão, mais uma vez, sob a condução do ambientalista Ademar da Silva Brasileiro, mais conhecido como Mago Jardineiro, que dará uma aula prática sobre como podar, adubar e cuidar de flores e plantas ornamentais em vasos, floreiras e pequenos jardins. Ele ensinará técnicas de biorfertilização, revitalização de solos, podas, transplantes e multiplicação de mudas por estaquia. Também vai mostrar quais são as plantas nativas da nossa região e explicar o que são plantas companheiras.

A oficina “Poda e Tratos Culturais em Mini Pomar Nativo” é desenvolvida em módulos, organizados de acordo com as estações do ano: no outono - árvores frutíferas e hortaliças; no inverno - ervas medicinais, ervas aromáticas e temperos; na primavera - flores e plantas ornamentais; no verão - verduras e legumes.