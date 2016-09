PT diz que denúncia já era esperada

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou ontem que a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já era esperada, já que o presidente é alvo de uma constante perseguição, mas que não há fundamentação nenhuma. “Lula não cometeu nenhum crime, não é dono de nenhum tríplex nem de sítio”, afirmou.

Segundo Falcão, há uma grande perseguição contra Lula para torná-lo inelegível. O presidente do PT disse que Lula recebeu a notícia durante um almoço, após encontro do conselho político do partido, mas não quis dizer qual era seu estado de humor. “O Lula está acostumado com perseguição, ele tem o couro duro”, comentou.

De acordo com o presidente do PT, o partido não cogita uma prisão do Lula, porque isso seria uma arbitrariedade incrível e impensável. “Espero que a denúncia do Ministério Público nem seja aceita”.