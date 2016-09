Os Realistas em curta temporada

O espetáculo marca o encontro inédito nos palcos de Debora com Emílio de Mello, Fernando Eiras e Mariana Lima. Em cena, dois casais de vizinhos se encontram e descobrem ter mais em comum do que casas idênticas e sobrenomes iguais.



A peça flagra a convivência do quarteto e os relacionamentos que começam a se entrelaçar. Em um hábil jogo de cena, o autor mostra também que nem tudo é o que parece ser, fazendo com que as situações reflitam sobre os diferentes estágios do casamento.



A estreia de The Realistic Joneses marcou a estreia de Will Eno na Broadway em 2014, após vários êxitos no teatro americano. Debora Bloch — que já acompanhava e estudava a trajetória do autor escolheu o texto para comemorar seus trinta e cinco anos de carreira. Para a direção, convidou Guilherme Weber, que tem total intimidade com o universo do dramaturgo, ostentando o título de ator que mais encenou Will Eno em todo o mundo.

SERVIÇO:

O quê: Os Realistas

Quando: dias 16 e 17 às 20 horas e dia 18 às 17 horas – em setembro

Onde: Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha - R. XV de Novembro, 971 - Centro

Quanto: R$ 60,00 (plateia) e R$ 40,00 (balcão)

Taxa administrativa: R$ 6,00