Eduardo Cunha acelera produção de livro sobre processo de impeachment

Dois dias após ter sido cassado pelo plenário da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) decidiu acelerar a produção do livro onde pretende contar os bastidores da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Além do livro, Cunha intensificou o encontro com advogados para discutir sua defesa agora que perdeu o foro privilegiado. Logo que o plenário confirmou a perda do mandato, Cunha anunciou que escreveria um livro contando os bastidores que antecederam sua decisão de autorizar o processo de impedimento da petista.