Mercedes Vision Van antecipa o futuro das entregas

Design espetacular dá perspectiva de van futurista. (foto: Divulgação)

A Mercedes mostrou sua concepção de veículo comercial para o futuro com o modelo Vision Van, que utiliza conteúdo tecnológico capaz de integrá-la totalmente à cadeia de fornecimento. Ela traz até mesmo drones para levar pequenas mercadorias ao destino final. Novas ferramentas controlam a expedição de encomendas, o conteúdo do compartimento de carga e fazem até o planejamento de rotas para o veículo. A Vision Van utiliza um motor elétrico e, pelo silêncio de funcionamento, pode ser usada também à noite, mesmo em áreas residenciais. A autonomia, segundo a Mercedes, chega a 270 quilômetros. Para aumentar a segurança em áreas urbanas o veículo se comunica com o motorista pelo piso da cabine: indicadores de LED brilham no assoalho, avisando o motorista, por exemplo, quando há pedestres ou ciclistas se aproximando. A concepção do espaço interno também facilita a vida do motorista. Como veículo autônomo, não tem volante, pedais nem console central, o que aumenta a liberdade de movimentos. E com o motor elétrico o veículo não precisa mais de um eixo de transmissão. Por isso o piso da cabine é plano.