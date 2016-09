O Conservatório de MPB de Curitiba apresenta o show de lançamento do Cd Chão de Pedra do Duo Gulin-Pilatti amanhã, às 19h30. Em show aberto ao público, a dupla formada por Rogério Gulin e Giampiero Pilatti propõe uma conversa entre dois dos instrumentos mais representativos das tradições musicais populares brasileiras — a viola caipira e a flauta transversal.



Essas tradições vêm de áreas distintas e têm diferentes influências: uma é a música de raiz, personificada pela viola caipira. O instrumento representa o rico imaginário de regiões como Minas Gerais, Goiás e Nordeste, assim como o interior paulista e o litoral paranaense. A outra, a da flauta transversal, tem o status de ser ao mesmo tempo popular e sofisticada, sendo usada em gêneros como o choro e também na música erudita.



As músicas para os dois instrumentos põem à prova tanto a virtuosidade dos instrumentistas como a capacidade para executar passagens líricas e delicadas.