Authentic Games para fãs do Minecraft

A sensação brasileira do universo Minecraft vem a Curitiba. Com realização da Prime, o youtuber Marco Tulio apresenta pela primeira vez na capital paranaense o Authentic Games: Uma Vida Autêntica - O Show, no domingo, dia 18 de setembro, em única apresentação no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 17h45. O espetáculo conta com números musicais, dicas para se dar bem no Minecraft e muita interatividade com o público presente.



No evento não irá faltar ninguém. Estão confirmadas as presenças de Authentic, Namorada Perfeita e toda a turma tão conhecida pelo pessoal que acompanha seus vídeos diariamente. Para que os maninhos e maninhas não percam um minuto dessa viagem inesquecível, serão instalados telões de led gigantes, além de um show de luzes especial, deixando toda a experiência ainda melhor.



Aos 20 anos de idade, o mineiro Marco Tulio é um fenômeno multimídia. Sempre apaixonado por games, ele é hoje um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo.



SERVIÇO:

O quê: Authentic Games – Uma Vida Autêntica – O Show

Quando: 18 de setembro de 2016 (Domingo)

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300), às 17h45

Quanto: R$ 188,00 (inteira) e R$ 94,00 (meia), de acordo com o setor.