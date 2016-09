Range Rover Black: Contemporâneo e sofisticado

Tonalidades escuras predominam no exterior do modelo. (foto: Divulgação)

O veículo ícone da Land Rover acaba de ganhar no Brasil uma edição especial. O exclusivo Range Rover Black chega ao mercado com motor 3.0 Diesel TDV6 e transmissão automática de 8 velocidades. A edição limitada Range Rover Black traz uma aparência bastante moderna e invocada. Por fora, o veículo está disponível em duas cores de carroceria: cinza Corris e preto Santorini. Rodas de aro 22 com acabamento em preto, entrada de ar frontal com grade escurecida da mesma forma que as saídas de ar laterais e o acabamento das portas dão um toque extremamente esportivo e moderno ao modelo. Por dentro o veículo oferece extremo luxo e conforto, com revestimento de painel, portas, banco e volante em couro preto com costuras feitas à mão, que contrasta com o cinza brilhante do alumínio e com a madeira nobre Grand Black, amplamente utilizados como acabamento em todo o interior do veículo. A Range Rover Black conta com assentos dianteiros e traseiros aquecidos, memória de posição nos bancos dianteiros, ar condicionado de 3 zonas, teto panorâmico, aquecimento de volante, entre diversos outros itens. O veículo é preparado para trafegar em todos os tipos de terreno e conta com sistema de suspensão pneumática com controle de altura em relação ao solo, com o renomado sistema Terrain Response 2 que adapta automaticamente as configurações de tração, aceleração, suspensão, torque e relação de marchas de acordo com o tipo de terreno em que se trafega. O veículo ainda conta com sistema de áudio Meridian de última geração, painel de instrumentos virtual em TFT com tela de 12,3 polegadas.