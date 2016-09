'Nada será como Antes' na Praça Nossa Senhora de Salete

No palco, um grupo de oito atores e cinco músicos dá voz a temas fundamentais da música do homenageado, como amor, amizade (foto: Divulgação)

Curitiba recebe no próximo dia 17 de setembro o espetáculo Nada Será Como Antes que fala sobre Milton Nascimento, considerado um dos maiores nomes da música brasileira. O espetáculo que já passou antes pela capital paranaense no Festival de Curitiba, agora será apresentado ao ar livre na Praça Nossa Senhora de Salete no Centro Cívico.



Já são mais de 300 mil espectadores em temporadas de sucesso por diversas cidades. Dirigido por Charles Möeller & Claudio Botelho, o espetáculo musical presta uma homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento, um dos maiores ícones da música brasileira, que produziu um imenso repertório de clássicos atemporais.



No palco, um grupo de oito atores e cinco músicos dá voz a temas fundamentais da música do homenageado, como amor, amizade, criação artística, negritude, brasilidade e solidão. “Milton fala de temas fundamentais com um despojamento sem igual. A ideia central do musical é colocar os atores como se fizessem parte de um grupo antigo, uma espécie de 'clube da esquina' que ficou esquecido no interior”, resume Charles Möeller.



O roteiro do musical se divide em quatro atos correspondentes às estações do ano. Enquanto composições que remetem a um solar imaginário interiorano (Bola de Meia, Bola de Gude, Aqui é o País do Futebol) compõem o Verão, A Cigarra, Um Girassol da Cor do seu Cabelo e Nuvem Cigana dão colorido à Primavera. Clássicos que atravessaram gerações (Cais, Caçador de Mim, Encontros e Despedidas e Faca Amolada) moldam o Outono e continuam pelo Inverno, com Nada Será como Antes e O que foi Feito Devera.



O diretor e criador Charles Möeller. diz que realizar o espetáculo em uma praça é ao mesmo tempo prazeroso e desafiante para elenco e equipe. “Tem sempre uma grande diferença. E mais emocionante e tecnicamente mais difícil. Tem que ter uma sensibilidade da equipe técnica maior ainda. Manter a delicadeza do espetáculo em italiano; o espetáculo é muito delicado, de muitas camadas. É difícil, mas muito emocionante fazer em uma praça e ligares assim” diz Möeller.



Ele conta que quando o espetáculo foi apresentado na cidade mineira de Ouro Preto a cidade praticamente parou para assistir a história e ouvir as canções de Milton Nascimento. Ele também cita que todas as suas obras sempre tem apresentações gratuitas, pois considera que seria uma contrapartida social.



O espetáculo entrou em cartaz em 2012 para comemorar os 50 anos de carreira de Milton Nascimento, e mesmo com todo esse tempo rodando o país o diretor acredita que a peça não deverá ter um fim em breve. “Em Beatles um Céu de Diamante já estamos há dez anos com a peça, e agora com a história de Milton não temos previsão de fim”.



Segundo enovação do público no teatro faz com que o ‘tempo de vida’ dos espetáculos acabe sendo grande. Um exemplo está na própria Nada Será Como Antes. A atriz Malu Rodrigues foi ao teatro pela primeira vez para assistir Beatles um Céu de Diamantes e hoje faz parte do elenco de Nada Será Como Antes. “A maravilha do teatro é transformar o espetáculo em clássico” diz o diretor.



Charles acredita que o momento em que o país está vivendo não afeta a percepção que o público tem do espetáculo, o diretor acredita que cada um enxerga a obra a sua maneira sempre. “Eu acho que ela não mudou nada de quando ele foi criado. Dependendo do momento da vida as musicas ganham uma outra força, um outro contexto histórico. A musica “veste uma outra roupa” diz Möeller.



Ele diz que em uma apresentação na Croácia, pelo fato de as pessoas não entenderem as letras em português acabassem ficando mais conectadas com a melodia.

SERVIÇO

O quê: Nada Será Como Antes

Onde: Praça Nossa Senhora de Slate, Centro Cívico

Quando: 17 de setembro, às 19 horas

Quanto: Entrada Gratuita