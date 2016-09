Vereador Galdino é detido, acusado de agredir vereadora

Carla Pimentel (PSC): “Me senti violentada” (foto: Franklin de Freitas)

O vereador Professor Galdino (PSDB) foi detido e encaminhado ontem para a Delegacia da Mulher de Curitiba acusado de agredir a também vereadora Carla Pimentel (PSC) dentro da Câmara Municipal. Segundo outros parlamentares, Galdino passou a mão no corpo da vereadora, que registrou boletim de ocorrência. O tucano foi liberado no fim da tarde, depois de prestar depoimento, e disse que a denúncia contra ele foi inventada. Ele pode ser expulso do PSDB (leia ao lado).

Segundo os vereadores Bruno Pessuti e Rogério Campos, ambos do PSC, um grupo de parlamentares conversava em uma sala anexa ao plenário da Câmara quando Galdino chegou e mostrou um santinho de campanha. Carla Pimentel teria guardado o material, o que teria irritado Galdino. O tucano teria subido em cima da mesa e ido na direção de Carla. Em seguida, pedindo para que ela devolvesse o folheto, teria passado a mão em seu corpo.

Galdino foi levado em uma viatura da Guarda Municipal para o 1º Distrito Policial de Curitiba. De lá, ele seguiu para a Delegacia da Mulher. “Sofri uma agressão infelizmente por ser mulher. O vereador se lançou diante de mim e foi tirado por outros vereadores. Acho que ele entendeu que por eu ser mulher ele podia fazer isso e sair impune”, afirmou Carla. “Fiz uma queixa pela agressão sexual. Me senti violentada”.

Além de Pessuti e Campos, o vereador Jonny Stica (PDT) também teria presenciado a cena. "Estávamos conversando sobre assuntos do plenário quando o Galdino resolveu mostrar uma propaganda política. A Carla disse que ia ficar com um, nesse instante ele pulou por sobre a mesa, se arrastando sobre a mesa, na direção da Carla, e começou a apalpar seu corpo", disse Bruno Pessuti, primeiro a intervir na situação. "Agora sim, detido na delegacia, talvez seja o lugar apropriado para ele".

Rogério Campos confirmou a versão. "Ele pulou por cima da mesa, deitando em cima da mesa, e foi com as mãos na altura do pescoço (da vereadora), repetindo 'cadê o meu santinho', e foi descendo as mãos. Nesse descer, foi apalpando", afirmou.

"Sem certidão" – Depois de prestar depoimento, Galdino disse que os vereadores "inventaram" a denúncia contra ele porque a prefeitura de Curitiba "não tem certidão negativa". "Inventaram esse teatro porque Curitiba não tem certidão negativa, armaram esse discurso para derrubar o nosso discurso", disse. "Eles (os vereadores) estão com dificuldades para ganhar votos. É um modo deles para alcançar a mídia". A acusação de que a prefeitura não tem certidão foi feita pelo candidato do PMN à prefeitura, Rafael Greca, e desmentida pelo prefeito Gustavo Fruet (PDT). Dois dos vereadores que depuseram contra Galdino, no entanto, apoiam a candidatura de Ney Leprevost (PSD) à prefeitura.

Segundo Galdino, a discussão começou porque os outros parlamentares “estão com dificuldades para se reeleger” e ele mostrou um santinho, sem intenção de fazer campanha dentro da Câmara. “Tem candidato que copia santinho meu”, disse.

Carla Pimentel, Galdino e os vereadores que testemunharam têm uma audiência marcada para o dia 21 de outubro, no Juizado Especial.