PSDB pode expulsar tucano

Vereador Galdino (PSDB): “Inventaram esse teatro” (foto: Franklin de Freitas)

O PSDB de Curitiba abriu um processo disciplinar que poderá resultar na expulsão do vereador Professor Galdino, acusado de agredir a vereadora Carla Pimentel (PSC) dentro da Câmara. O presidente do PSDB de Curitiba, Juraci Barbosa Sobrinho, encaminhou carta ao presidente da Câmara, Aílton Araújo (PSC), repudiando a agressão e informando que determinou a abertura de processo disciplinar no Conselho de Ética do partido.

“Afirmo com veemência que o PSDB de Curitiba repudia não só a falta de decoro, mas principalmente as agressões físicas, especialmente contra mulheres, motivo pelo qual já determinei ao Conselho de Ética do Diretório Municipal a abertura de processo disciplinar para apurar os fatos, que, se confirmados, resultarão na expulsão do filiado infrator.”, escreveu Barbosa.

O prefeito Gustavo Fruet manifestou solidariedade à vereadora. “Quando a violência de gênero se manifesta num espaço parlamentar, temos um claro sinal de que ela é ainda mais frequente em outros espaços sociais”, disse o prefeito. Outros três candidatos à prefeitura, Maria Victoria (PP), Ney Leprevost (PSD) e Tadeu Veneri (PT) também se manifestaram.