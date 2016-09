(foto: Divulgação)

A eleição para prefeito de Foz do Iguaçu (região Oeste) virou literalmente um “caso de polícia”. Depois do prefeito afastado, Reni Pereira (PSB), preso sob a acusação de comandar um esquema de cobrança de propina e desvio de recursos do município, ontem foi a vez do candidato do PROS à prefeitura da cidade, Tulio Bandeira, ir para a cadeia. Ele é acusado de associação criminosa com invasão de terras e extorsão pela Justiça do Mato Grosso. Bandeira foi preso quando fazia campanha. A prisão é válida por cinco dias, podendo ser prorrogada ou transformada em preventiva.

Deméter

A prisão faz parte da segunda fase da Operação Deméter, que investiga ameaças a moradores e produtores rurais. Outras duas pessoas também foram presas. Bandeira foi candidato ao governo do Estado em 2014.

Mascarados

A Câmara de Vereadores de Curitiba adiou ontem, por vinte sessões, a votação de projeto que prevê a proibição do uso de máscaras ou de qualquer cobertura na face, que impeça ou dificulte a identificação da pessoa, em manifestações realizadas em Curitiba e locais em que haja aglomerações. Protocolado em 2014, o projeto estava na pauta da na sessão desta quarta-feira (14) para a primeira votação, mas teve a discussão adiada a pedido do próprio autor, vereador José Carlos Chicarelli (PSDC).

“Fora Temer”

Na semana passada, o vereador apresentou requerimento para solicitar a inclusão da proposta na pauta. “Os mascarados voltaram”, disse o parlamentar, sobre atos de vandalismo em atos recentes contra o governo Michel Temer. Ele ponderou que “as manifestações são justas”, mas que algumas pessoas se escondem “atrás de uma máscara”.

Aposentadoria

O secretário municipal de Governo de Curitiba, Ricardo Mac Donald Ghisi, entrou com ação na Vara da Fazenda Pública de Curitiba pedindo a suspensão do pagamento da aposentadoria do candidato do PMN à prefeitura, Rafael Greca. Ghisi solicitou ainda o ressarcimento dos pagamentos feitos a Greca desde janeiro de 2016, quando foi concedida a aposentadoria. O candidato do PMN era funcionário do Ippuc e tem seus vencimentos pagos pela prefeitura no valor de R$ 12.600. O secretário ainda acusa Greca de ter recebido salários quando foi cedido para o Senado, entre 2011 e 2012.

Factoide

A campanha de Greca classificou a ação como uma “ação política” criada com o objetivo de criar um “factoide”. “O processo movido pelo grupo do atual prefeito Curitiba, Gustavo Fruet, contra o candidato Rafael Greca, é uma ação política que busca criar um factoide às vésperas da eleição. A Coligação Curitiba, Inovação e Amor entende que a Justiça irá restabelecer a verdade quanto a legalidade da aposentadoria e da cessão de Greca para o Senado Federal”. Em relação à cessão para o Senado, a campanha afirma que o próprio Ghisi deu autorização.

Twitter

A Justiça Eleitoral determinou que o Twitter retire do ar, no prazo de 24 horas, a conta @Greca2016, que estaria sendo usada para atacar Greca. A juíza Sayonara Sedano, da 175ª Zona Eleitoral, também notificou ao Twitter que identifique o autor da conta, em um prazo de 48 horas. A decisão ainda pede que o Twitter apresente os IPs – endereços de acesso da conta - para facilitar a identificação. A ação foi movida pelo setor jurídico do PMN, que também pediu aplicação de multa em caso de descumprimento.