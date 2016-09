Mês das Crianças no Mabu Thermas

As familias podem se divertir na praia termal e as criancas com os personagens do Sitio do Picapau Amarelo (foto: Divulgacao) As familias podem se divertir na praia termal e as criancas com os personagens do Sitio do Picapau Amarelo (foto: Divulgacao)

No mês de outubro as crianças podem embarcar, no Mabu Thermas Grand Resort, localizado em Foz do Iguaçu, em um mundo mágico, brincando, ouvindo histórias e participando de atividades juntamente com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Além disso, o resort reserva para os pequenos hóspedes muita diversão em atividades ao ar livre, no complexo de piscinas e na praia termal – sempre com uma equipe de recreação fazendo tudo ficar ainda mais divertido. Reservas antecipadas pelo site www.hoteismabu.com.br, garantem tarifas especiais para o período.



Ao chegar no hotel, as crianças já serão recepcionadas com guloseimas, como pipoca e algodão-doce. Elas podem, ainda, acompanhar o check-in em uma escada personalizada com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Durante a programação do resort para o mês comemorativo estão show de talentos, brincadeiras, jantares temáticos e piquenique na casa do Sítio. E, para animar ainda mais, no dia 8 de outubro a Emília e o Visconde estarão presentes divertindo as crianças. No dia 29 de outubro, quem chega ao Mabu Thermas para garantir boas brincadeiras é a Cuca.



Além das presenças especiais estão no resort a Tia Nastácia, com sua cozinha cheia de quitutes deliciosos e a Dona Benta, contando histórias encantadas em sua cadeira de balanço. A criançada aprende a cultivar e colher verduras e legumes na Horta da Narizinho e deixar a imaginação voar solta no Cantinho da Emília com pinturas e desenhos. Além de desvendar muitas curiosidades no Laboratório do Visconde, com experiências e atividades interativas.



Para curtir tudo isso, entre 1º e 31 de outubro, e garantir um desconto especial o hóspede deve fazer a reserva pelo site www.hoteismabu.com.br. Nesse período as diárias são a partir de R$370 mais 5% de ISS por pessoa em apartamento duplo, da categoria master, com café da manhã incluso – mínimo de duas noites - (não é válido para feriados, eventos, congressos e grupos acima de 10 apartamentos). O resort ainda oferece cortesia para duas crianças de até 8 anos de idade no mesmo apartamento dos pais (mediante disponibilidade e capacidade).



Quem vai de carro ao Mabu Thermas ainda pode aproveitar o Pedágio Feliz e juntar os cupons das praças de pedágios, coletados durante a viagem, para trocar por produtos na Mabu Gift Store ou para despesas extras durante a estada.



Um destino de luxo para quem vai a Miami celebra sete décadas

FESTA EM BAL HARBOUR VILLAGE





FESTA EM BAL HARBOUR VILLAGE

As atividades culturais programadas agradam a todos os gostos, sendo uma delas a exposição fotográfica Histórias de Bal Harbour, que fazem parte do arquivo pessoal e pesquisas de um importantíssimo fotografo e professor de história da Miami Dade College, Dr. Paul George. A exposição será exibida no Sea View Hotel durante a Art Basel Miami 2016 (www.artbasel.com/miami-beach), com curadoria de Claire Breukel, criadora do programa de arte pública Unscripted Bal Harbour. Além da exposição, o historiador participará de um bate-papo sobre sua pesquisa e riquíssimo arquivo fotográfico de Bal Harbour.



Na agenda está programado também um concerto à beira mar, ainda sem data e programação musical. O pièce de résistance ainda em homenagem a ocasião é a nova bandeira para Bal Harbour, cujo projeto apresenta novo logotipo com toque minimalista.



Bal Harbour (www.balharbourflorida.com) é um distrito localizado na Flórida, no condado de Miami-Dade que foi incorporado em 1946. Os restaurantes do destino comtemplam a alta gastronomia e requinte, além dos hotéis que prezam pela excelência no atendimento e serviços. Outro destaque de grande importância do destino é o Bal Harbour Shops que completou 50 anos em 2015 e é recorde em vendas. O local se tornou o templo de luxo de amantes da moda, com grande renome internacional. O shopping surgiu 20 anos depois da inauguração da cidade e trouxe notoriedade à região pelo seu diferenciado e moderno projeto arquitetônico ao ar livre, com jardins e lagos, dividindo espaço com notáveis restaurantes, além de estar localizado em uma área privilegiada.



A Art Basel Miami 2016 acontece de setembro a dezembro com a programação do Unscripted Bal Harbour, que tem como curadora Claire Breukel e a equipe de consultoria Lisa Austin, Rocio Aranda Alvarado e Meredith Johnson. O Unscripted Bal Harbour é um programa de arte pública da cidade de Bal Harbour, fundado em 2013 com objetivo de inserir a arte aos visitantes com exposições de arte contemporânea acessível a moradores, hóspedes e convidados do destino, com acesso gratuito.

Bourbon na maratona de Foz

Os participantes da tradicional Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que acontece 25 de setembro, têm um atrativo a mais para participar da prova, além da vista exuberante do percurso, que passa pelas Cataratas do Iguaçu. O Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort (www.bourbon.com.br) vai oferecer para os atletas uma tarifa especial de hospedagem, garantindo assim o completo descanso e relaxamento antes e depois da prova. As diárias estão a partir de R$176 (mais taxas) por pessoa em apartamento duplo superior (com vista para os jardins), com café da manhã de domingo incluso, que irão garantir a força e energia dos atletas. As vantagens não param por aí e os hóspedes contam ainda com a cortesia do check in antecipado, a partir das 9h do dia 24 de setembro (sábado), e check out prolongado, até às 16h do dia 25, domingo. Informações sobre o percurso e inscrições para o evento, no site www.sescpr.com.br/maratona/sobre-a-prova/ e para hospedagem, pelo telefone: 45 3521 3900.

Praticidade e Autosserviço

Essas são duas características marcantes do Go Inn Curitiba (www.atlanticahotels.com.br). A começar pelo check-in. O pagamento é feito adiantado, no check-in, para que o hóspede tenha a liberdade de fazer o check-out sem precisar aguardar atendimento para finalização da estadia no hotel. A categoria budget tem um conceito que permite esta facilidade, explica a gerente geral do Go Inn Curitiba, Camila Silva. “Todo o consumo de produtos de conveniência do hotel, como alimentos, bebidas e materiais de higiene, é pago diretamente no caixa da loja, no espaço do lobby. Por isso, o hóspede não gera conta extra, que precise ser quitada na hora de deixar o hotel. É rápido e prático”, afirma. A loja de conveniência funciona 24 horas por dia e é aberta, inclusive, ao público externo. Outra facilidade que o Go Inn Curitiba oferece ao hóspede é o autosserviço de uma moderna Passadoria. Instalada no primeiro andar do edifício, a área é de livre circulação dos visitantes. Conta com tábuas e ferros de passar, além de araras e cabides. “O hóspede pode passar as próprias roupas sem custos adicionais e sem depender da disponibilidade de funcionários e horários, pois nunca fecha”, diz Camila.

