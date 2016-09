Primeiras viaturas locadas estão nas ruas

Cinquenta veículos locados para as polícias já estão nas ruas. Outras 150 chegam na semana que vem (foto: Franklin de Freitas)

As primeiras viaturas policiais locadas pelo governo do Estado entraram em operação, ontem. São 50 veículos que foram para as ruas no lançamento da megaoperação Impacto, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que vai intensificar a segurança em Curitiba e Região Metropolitana. Nas próximas semanas, mais 150 veículos locados serão entregues.

“Nos próximos 30 dias, estão programadas ações de prevenção, fiscalização e combate à criminalidade em Curitiba e região metropolitana, além de ações pontuais no interior do Estado. É uma megaoperação planejada com o reforço das primeiras 50 viaturas locadas para fazer o patrulhamento ostensivo”, disse o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita.

“O trabalho das nossas polícias será acompanhado do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e orientado por informações do Departamento de Inteligência. É um trabalho integrado de todas as forças da Segurança Pública do Paraná”, completou o secretário.



Com meses de planejamento, a operação reúne todas as forças de segurança do Paraná (Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Inteligência, Departamento Penitenciário, Polícia Científica) que vão trabalhar de forma integrada como resposta, principalmente, aos crimes patrimoniais (roubo e furto) registrados no primeiro semestre de 2016.

Dentro da estratégia da operação, cerca de 800 policiais, que estão concluindo o curso de formação, vão reforçar o contingente total da Polícia Militar da região. Novas viaturas foram locadas para fazer o patrulhamento ininterrupto em Curitiba e região metropolitana. Policiais civis e militares das unidades de elite também estão convocados para realizar patrulhas especializadas. Agentes responsáveis pelos serviços administrativos da PM serão destacados para trabalhar nas ruas.

A operação também está utilizando policiais que trabalham no setor administrativo. “Potencializamos a presença em rua com a aplicação dos efetivos administrativos em atividades operacionais”, disse o comandante-geral da PM, coronel Maurício Tortato.