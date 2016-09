Ocorrências com animais serão monitoradas

SAIBA MAIS Primeiras viaturas locadas estão nas ruas

O Conselho Estadual de Meio Ambiente aprovou na terça-feira a obrigatoriedade de diagnóstico, monitoramento e mitigação dos atropelamentos de animais silvestres nas estradas, rodovias e ferrovias do Paraná. O monitoramento deverá ser feito por concessionárias e gestores das vias, como municípios, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), por exemplo.

No Paraná, entre 2014 e 2016, foram registrados 542 atropelamentos de animais silvestres em estradas e rodovias. A região Sul é a segunda do País onde ocorrem mais atropelamentos — 20% dos acidentes acontecem na BR-277.

A proposta do tema foi encaminhada pelo Conselho Regional de Biologia. A resolução aprovada estabelece também que para obter a Licença Ambiental no Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o empreendedor deverá elaborar um diagnóstico de atropelamento de animais silvestres, identificando as espécies e os trechos onde mais ocorrem os acidentes.

Para reduzir esses números, pesquisadores de Minas Gerais desenvolveram um aplicativo para celular para controlar as áreas mais críticas de atropelamento, além de incentivar a formulação de políticas públicas para as estradas. Chamado de Urubu Mobile, o aplicativo está disponível para o sistema Android e permite aos motoristas registrarem o acidente para ajudar a estruturar o Banco de Dados Brasileiro de Atropelamento de Fauna Selvagem e enviar as informações para o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia em Estradas (CBEE).

Para isso, basta tirar uma foto do animal atropelado por meio do aplicativo. A localização geográfica é obtida por GPS e data e hora são identificadas automaticamente pelo Urubu Mobile. O aplicativo está disponível em Play Story.