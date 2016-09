Neymar apresenta música e é atacado nas redes sociais

Após anunciar a pretensão de lançar-se na carreira musical e afirmar no Twitter que lançaria seu novo single, Neymar cumpriu a promessa e postou, na manhã de ontem, no Facebook, uma amostra da canção, Yo Necesito. "Muito feliz por mais essa conquista, galera. Com vocês, uma palinha da minha 1ª música de trabalho: Yo Necesito", disse. O vídeo atingiu 8,3 milhões de visualizações, 295 mil curtidas e 79 mil compartilhamentos até a noite de ontem. No entanto, o agora cantor foi atacado na maioria dos mais de 67 mil comentários. No vídeo, nem o amigo que estava ao lado do craque conseguiu segurar a risada enquanto o atleta cantava. “É Neymar se vc fosse viver da música ia morrer de fome. kkkk. O cara lá no fundo só rindo dele”, escreveu um usuário.

Mr. Catra revela que perdeu um filho de 5 anos

Em entrevista ao Programa do Porchat, na Record, na última terça-feira, Mr. Catra falou pela primeira vez sobre a morte de um dos seus filhos, com cinco anos de idade. Ele não contou detalhes sobre o motivo da morte, mas falou que foi seu terceiro filho. "Sempre quis ter filho e perder um me traumatizou muito. Não adianta, por mais que eu tenha 32 filhos, nenhum substitui o outro. Ele era meu terceiro. Não tem jeito, é louco. Perder pai e mãe dói demais, mas perder um filho é um bagulho que não tem curativo. Vai doer eternamente", disse o funkeiro. Catra tem 32 filhos de 18 mães diferentes, e, atualmente, vive com três mulheres.

Ator Duda Ribeiro morre aos 54 anos

O ator Duda Ribeiro morreu aos 54 anos devido a um câncer de fígado. Ele foi diagnosticado com a doença em 2010 e passou por diversas cirurgias. A informação foi divulgada pela TV Globo na manhã de ontem. Há uma semana, no dia 7 de setembro, o ator fez sua última postagem no Facebook. "A vida nas mãos do Criador. Não se iluda, ela não será controlada por você. Por isso tente, uma vez só, deixar que ela flua como Ele quer", compartilhou na rede. O ator participou de novelas como Caminho das Índias, em 2010, Salve Jorge, em 2012, e da minissérie Tapas & Beijos. Nas redes sociais, algumas personalidades, como o ator José de Abreu e a atriz Carol Castro, prestaram homenagens.

Luana Piovani e Pedro Scooby confirmam separação

Após negativas e confusão, Luana Piovani e Pedro Scooby estão separados mesmo. O surfista decidiu colocar um ponto final nas especulações e fez o anúncio oficial em seu Instagram: eles estão separados. Na mensagem, publicada na noite de terça-feira, Scooby evitou uma grande explicação e foi direto ao assunto. Aproveitou para publicar a mesma foto que havia usado no dia do aniversário de Luana Piovani, quando escreveu uma mensagem se declarando à ex.

"Vou ser breve! Eu e Luana estamos separados há mais de um mês, não estamos voltando, somos amigos e temos três filhos lindos, que vão ser felizes e amados! Obrigado pelo carinho de todos", disse na legenda da foto. Scooby e Luana estavam casados desde 2013 e são pais de Dom e dos gêmeos Liz e Bem.

Cantor doa US$ 600 mil para hospital infantil

O cantor Blake Shelton doou US$ 600 mil para um hospital infantil. O cantor contou sobre a doação durante um show em Oklahoma City no último final de semana. Em conversa no Chesapeake Energy Arena, ele declarou: "Eles não recusam nenhuma criança. Você vai lá, você tem problema, eles não recusam uma pessoa sequer. Então eu pensei, esse é um lugar que precisa de um pouco de dinheiro. Vamos fazer a coisa certa. É o nosso dinheiro, Oklahoma." Blake, que recebeu a presença de sua namorada, Gwen Stefani no show, admitiu anteriormente que ainda não consegue acreditar que está namorando a estrela do pop.

Níver do dia

Tommy Lee Jones

ator norte-americano

70 anos