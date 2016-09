Lei Seca tem oito anos e atualmente tem tolerância zero para beber e dirigir (foto: Divulgação)

Batalhão de Trânsito realiza campanhas em escolas e universidades, para mostrar os riscos aos jovens

Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), de janeiro até agosto deste ano houve 273 acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados em Curitiba. Neste mesmo período, 514 pessoas foram presas por dirigirem sob efeito de bebidas alcoólicas durante as operações preventivas da Polícia Militar.

Por isso, além do trabalho nas ruas, o batalhão está fazendo campanhas de conscientização sobre o tema nas universidades de Curitiba e Região Metropolitana para reforçar orientações aos estudantes e reduzir os índices de acidentes.

“A ideia é atrair os jovens para conversar com a Polícia Militar sobre a Lei Seca e obter orientações sobre atitudes defensivas no trânsito e os prejuízos do consumo de bebidas alcoólicas na direção. Os policiais demonstram os aparelhos utilizados nas operações de fiscalização e aproveitam a oportunidade para interagir e mostrar o lado humano e social da corporação”, disse o porta-voz do BPTran, tenente Ismael Veiga.



O BPTran tem feito ações comunitárias com o público jovem para alertar sobre os riscos e consequências do consumo de bebidas alcoólicas antes e durante a direção. O trabalho faz parte de uma iniciativa do batalhão em atuar de maneira preventiva com operações e blitzes, e também com atividades educativas que alertem, desde motoristas até pedestres, sobre atitudes e comportamentos que podem ocasionar acidentes e resultar em feridos e mortos.

As atividades acontecem na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), na Unicuritiba, na Uniandrade e na Faculdade de Pinhais. A primeira visita aconteceu nesta semana e rendeu muita conversa entre os policiais e os universitários sobre a Lei Seca.

Os policiais levaram para as salas de aula equipamentos como etilômetros e outros dispositivos utilizados nas operações preventivas a fim de esclarecer dúvidas e mostrar como é feita a medição alcoólica. “Devido a grande procura de informações dos alunos, a visita se estendeu após o horário programado e percebemos que todos ficaram satisfeitos e elogiaram a iniciativa do BPTran. Queremos estar mais próximos da sociedade para reforçar os cuidados na direção para evitar acidentes e mortes”, salientou o tenente Veiga.