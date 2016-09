Vão do Capanema vai virar estacionamento

A Urbs lançou ontem edital de licitação para interessados em gerir e operar, como permissionário, estacionamento de veículos no espaço sob o viaduto do Capanema. A ocupação do espaço, que estava ocioso, contribuirá para melhorar a segurança na região.

O edital está disponível no site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br). O recebimento e abertura de propostas serão feitos em sessão pública, a partir das 9 horas do dia 17 de outubro próximo, no auditório da Urbs, localizado no prédio central da Rodoferroviária, à Avenida Affonso Camargo, 330, bairro Jardim Botânico, em Curitiba.

Aberta a pessoas físicas e jurídicas, a licitação, no modelo concorrência pública, será feita pela melhor oferta de outorga. O valor mínimo de outorga, previsto no edital, é de R$ 33.120,60, com permissão de uso no valor mensal de R$ 2.760,05.

A reforma e adequação do espaço para implantação de estacionamento ficará sob responsabilidade do permissionário e a utilização representará melhoria significativa na segurança e paisagismo no entorno do viaduto e nas alças de acesso à Rua José de Alencar e, pela Ubaldino do Amaral, à Avenida Affonso Camargo.