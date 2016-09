Santos vence o Botafogo e dá fim à sequência negativa fora de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira (14), no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e encerrou um jejum de três jogos sem vitória fora de casa. O gol marcado pelo lateral-direito Zeca, campeão olímpico com a seleção brasileira, colocou a equipe santista, pelo menos parcialmente, no G-4. O time paulista agora soma 42 pontos na competição. Caso Corinthians ou Atlético-MG não vençam, o Santos permanece entre os quatro primeiros colocados ao fim da rodada. No próximo domingo, o Santos encara o Santa Cruz, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu. Já o Botafogo enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador, no mesmo dia e horário. BOTAFOGO Sidão; Emerson Santos (Rodrigo Pimpão), Renan Fonseca, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Victor Luis, Bruno Silva, Dudu Cearense e Camilo; Neilton e Canales. T.: Jair Ventura SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz (Caju), Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno (Yuri); Jean Mota e Ricardo Oliveira. T.: Dorival Jr. Estádio: Arena Botafogo, no Rio Árbitro: Paulo H Schleich Vollkopf (MS) Gol: Zeca, aos 3 minutos do 1º tempo Cartões amarelos: Jean Mota (S) e Bruno Silva (B) Público: 11.422 Renda: R$ 185.240,00