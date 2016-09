Figueirense empata com lanterna, mas deixa zona de queda

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A semana do Figueirense começou com o time na zona do rebaixamento e a dispensa do meia Carlos Alberto. E no primeiro jogo sem o polêmico jogador, a equipe catarinense vencia o América-MG por 2 a 0, em casa, mas permitiu a reação do América-MG e cedeu o empate ao lanterna do Nacional. Apesar do placar de 2 a 2, o Figueirense saiu da zona do rebaixamento. Já o América-MG, apesar do segundo empate seguido fora de casa, continua em situação bastante complicada. Restando 13 rodadas para o término da competição, a equipe mineira precisa de pelo menos dez triunfos para evitar a queda. O jogo estava 1 a 0 para o Figueirense quando Ayrton entra na área e tenta passar pelo zagueiro Éder Lima. O lateral direito da equipe alvinegra tromba no zagueiro do América e o árbitro José Cláudio Rocha Filho viu pênalti no lance. Dodô cobrou com categoria e ampliou a vantagem para equipe da casa, complicando ainda mais a reação do lanterna do Brasileiro. Mesmo assim o América buscou o empate. É comum nos jogos do América-MG que os narradores confundam o lateral direito Jonas e o atacante Osman. De fato os dois jogadores são fisicamente parecidos, mas o camisa 2 vive uma fase melhor. Foi de Jonas o gol do América no empate com a Ponte Preta, na rodada anterior. E mais uma vez o lateral balançou as redes, dessa vez com um golaço de fora da área, sem chance para o goleiro Gatito Fernández. Com apenas 14 pontos no Brasileirão, os jogadores do América sabem que somente o rendimento de campeão é capaz de evitar a queda. Mesmo com uma reação que parece improvável, o América não se entrega. O segundo tempo diante do Figueirense foi um ótimo exemplo da entrega dos jogadores em campo. A equipe reagiu e buscou o empate numa partida que estava 0 a 0. E o América poderia ter uma noite ainda melhor, não fosse os gols perdidos. FIGUEIRENSE Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley e Marcos Pedroso; Ferrugem (Ermel), Caucaia (Jocinei), Jefferson e Dodô; Maurides e Lins (Rafael Silva). T.: Tuca Guimarães. AMÉRICA-MG João Ricardo; Jonas, Sueliton, Éder Lima e Gilson; Leandro Guerreiro (Ernandes), Pablo (Mateusinho), Juninho e Danilo; Osman e Nixon (Michael). T.: Enderson Moreira Estádio: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC) Árbitro: José Cláudio Rocha Filho (SP) Gols: Lins aos 14, Dodô, aos 37, e Jonas, aos 43 min do 1º tempo; Osman, aos 35 min do 2º tempo Cartão amarelo: Osman (A) Cartão vermelho: Pablo (A) Público: 3.323 Renda: R$ 35.145