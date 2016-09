Twitter lança aplicativo de vídeo para Apple, Amazon TV e Xbox One

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Twitter anunciou nesta quarta-feira (14) um novo aplicativo que oferece conteúdo gratuito em serviços de televisão por streaming. O novo aplicativo para Apple TV, Amazon Fire TV e Xbox One, da Microsoft, permite aos usuários obter conteúdo dos parceiros de mídia do Twitter -o que inclui partidas de futebol americano (NFL) e notícias da Bloomberg, entre outros. Os usuários também poderão ver conteúdo do Twitter, como tuítes destacados ou vídeos utilizando aplicativos como Vine ou Periscope. O aplicativo vai permitir utilizar o serviço independentemente de o usuário ter uma conta de Twitter ou uma assinatura de TV, divulgou a rede social. "Esses serviços levarão a experiência do vídeo em streaming ao vivo do Twitter para a tela da televisão", disse Anthony Noto, diretor financeiro da rede social. "O Twitter sempre foi um ótimo complemento para a TV, e agora os fãs podem desfrutar ainda mais de vídeos premium com tweets ao vivo -e o melhor conteúdo do Twitter- diretamente das suas televisões." Os aplicativos começaram a ser lançados nesta quarta-feira. Twitter para Apple TV está disponível no mundo todo, enquanto o app de Xbox One pode ser usado no Brasil, na Austrália, na Grã-Bretanha, no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Twitter para Amazon Fire TV e Fire TV Stick estão disponíveis nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. EXPANSÃO No início da semana, o Twitter afirmou que oferecerá aos seus usuários vídeos ao vivo em streaming sobre tecnologia, mídia e negócios, em um momento em que a rede social busca aumentar seu público. A medida chega quando o Twitter luta para acompanhar o ritmo de outras redes sociais que crescem rapidamente e para ampliar sua base de usuários e sua rentabilidade. Na semana passada, relatórios afirmaram que o Twitter está analisando formas de cortar gastos e aumentar a renda, e considera até vender a companhia ou seus aplicativos como Vine ou Fabric.