Giovanny tenta jogada contra o Santa Cruz: ataque inoperante (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense deu vexame nessa quarta-feira (dia 14) à noite, no Estádio Arruda, em Recife (PE), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time teve atuação pífia e perdeu por 1 a 0 para o Santa Cruz, vice-lanterna, com gol aos 45 minutos do segundo tempo.

A equipe pernambucana teve amplo domínio da partida e só não venceu por um placar maior devido à boa atuação do trio formado por Paulo André, Thiago Heleno e Weverton.

Com o resultado, o Atlético ficou em 9º lugar, com 36 pontos, seis pontos abaixo do G4. O Santa Cruz é o 19º (penúltimo) colocado, com 23 pontos.

FATOR CAMPO

O Atlético é o terceiro pior visitante do Brasileirão, com 7 pontos em 13 jogos. O Santa Cruz é o terceiro pior mandante, com 16 pontos em 13 jogos.

CRISES

O resultado dessa quarta-feira encerrou uma sequência do Santa Cruz de nove partidas sem vencer. A última vitória na competição havia ocorrido em 17 de julho, quando derrotou o lanterna América-MG. O Atlético soma agora seis derrotas nos últimos oito jogos. Como visitante, o Furacão chega a cinco derrotas seguidas.

TÉCNICO

O técnico Paulo Autuori completou 43 jogos no comando do Atlético, agora com 19 vitórias, 8 empates e 16 derrotas.

ESCALAÇÕES

Os desfalques do Atlético eram Galhardo, Sidcley, Deivid, Nikão, João Pedro e Cleberson. Autuori manteve o esquema tático 4-2-3-1 de sempre. A linha de três meias tinha Giovanny (esquerda), Luan (direita) e Rossetto (centro). Pablo era o centroavante. Ainda no 1º tempo, Pablo foi para a linha de três e Luan virou centroavante. O Santa Cruz não tinha Grafite e Derley.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético jogou mal em vários aspectos no 1º tempo. Não conseguiu pressionar a saída de bola do adversário, que teve facilidade para começar as jogadas e tomar conta do meio-campo. Na defesa, cedeu muitos espaços nas laterais. Com a bola, errou demais na saída de bola e teve pouca movimentação no setor ofensivo. O Santa Cruz atacou mais e criou algumas chances, mas errou demais em todos os fundamentos (passes, cruzamentos, dribles e finalizações).

MUDANÇAS

No intervalo, o Atlético trocou de volantes: saiu Hernani e entrou Renan Paulino (21 anos, ex-Portuguesa). Ao mesmo tempo, o Santa Cruz trocou Pisano por Arthur (ex-Paraná, Coritiba e Londrina). Em seguida, mais duas substituições no Atlético. Aos 7, saiu Giovanny e entrou Marcos Guilherme. Aos 15, André Lima entrou no lugar de Luan. Aos 18, o Santa Cruz trocou o volante Jadson (ex-Atlético) pelo meia Renatinho. Aos 30, o Santa tirou o lateral Allan e colocou o atacante Wallyson (ex-Atlético-PR e Coritiba).

SEGUNDO TEMPO

Os erros do primeiro tempo continuaram. O jogo continuou em péssimo nível. O Santa Cruz dominou, mas errou demais nos momentos decisivos. Nas raras vezes que acertou, o trio formado por Thiago Heleno, Paulo André e Weverton deu conta do recado. O gol só saiu aos 45, após escanteio de Wallyson e chute de Bruno Moraes.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 43% de posse de bola, 6 finalizações (2 certas), 77% de precisãos nos passes e lançamentos e 3 escanteios. O Santa Cruz somou 17 finalizações (5 certas), 84% nos passes e lançamentos e 15 escanteios. Os dados são do WhoScored.

SANTA CRUZ 1 x 0 ATLÉTICO

Santa Cruz: Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, Jadson (Renatinho) e João Paulo; Pisano (Arthur), Keno e Bruno Moraes. Técnico: Doriva.

Atlético: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani (Renan Paulino), Giovanny (Marcos Guilherme), Rossetto e Luan (André Lima); Pablo. Técnico: Paulo Autuori

Cartões amarelos: Uillian Correia, João Paulo (SC). Léo, Luan , André Lima, Pablo (A).

Gol: Bruno Moraes (45-2º)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Local: Arruda, em Recife (PE)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Luan toca para Giovanny, na área. Ele finta o marcador e chuta cruzado. O goleiro segura.

15 – Keno chuta de fora da área. Weverton dá um tapinha para escanteio.

17 – Allan cruza. Keno chuta para fora, ao lado do gol.

21 – Allan cruza rasteiro. Bruno Moraes finaliza na cara do gol. Weverton segura no centro.

32 – Hernani invade a área, dribla um e cruza rasteiro. A zaga tira.

33 – Depois de escanteio, Thiago Heleno pega rebote e chuta da meia-lua. A bola passa perto, ao lado.

Segundo tempo

5 – Lançamento de Arthur para Keno, que ganha de Nicolas e chuta fraco. Weverton segura.

8 – Jadson chuta no canto, da meia-lua. Weverton espalma.

18 – Nicolas cruza, em cobrança de falta. Pablo cabeceia. O goleiro segura fácil.

22 – Allan solta a bomba do bico da área. A bola vai sobre o gol.

34- Pablo avança e chuta em cima da zaga.

35 – Pablo toca para André Lima, na área. Ele pega mal na bola, que vai para fora.

43 – Arthur chuta cruzado. Weverton espalma.

45 – Gol do Santa Cruz. Wallyson bate escanteio. Na 2ª trave, Bruno Moraes chuta.