Santa Cruz quebra jejum de 9 jogos sem vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Moraes marcou para o Santa Cruz no final da partida contra o Atlético-PR, no Arruda, nesta quarta-feira (14), e quebrou jejum da equipe de nove jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O placar final foi 1 a 0, em jogo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol aos 45 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Santa Cruz chegou a 23 pontos, ainda na vice-lanterna, mas já vê o Figueirense, primeiro time fora da zona do rebaixamento, mais perto -- o time catarinense soma 28 pontos. "Esse time aqui é vencedor, e vamos provar saindo dessa situação", disse o atacante na saída do gramado. Bruno Moraes foi à loucura depois de balançar a rede. O atacante subiu no alambrado e foi punido com cartão amarelo. O Atlético-PR, ainda de olho no G4, fica estacionado nos 37 pontos. O atual quarto colocado e, portanto, time que fecha a zona de classificação à Libertadores, é o Atlético-MG, que tem 42. Desde o primeiro tempo o Santa Cruz se apresentou melhor. Keno e o próprio Bruno Moraes, em dois lances parecidos de cruzamentos vindos do lado esquerdo do ataque, perderam oportunidades de abrir o placar. Na metade final, Keno, com bola dominada dentro da área, perdeu outra chance. Agora embalado, o Santa Cruz visitará o Santos no Pacaembu, domingo (18). O Atlético-PR, no mesmo dia, enfrentará o São Paulo em Curitiba. SANTA CRUZ Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Alan Vieira (Wallyson); Uilliam Correia, Jadson (Renatinho) e João Paulo; Pisano (Arthur), Keno e Bruno Moraes. T.: Doriva ATLÉTICO-PR Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e Hernani (Renan Paulino); Giovanny (Marcos Guilherme), Rossetto e Luan (André Lima); Pablo. T.: Paulo Autuori Estádio: Arruda, no Recife (PE) Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) Gol: Bruno Moraes, aos 45 min do 2º tempo Cartões amarelos: Uilliam Correia, João Paulo, Bruno Moraes (S), Léo, Luan, André Lima e Pablo (A) Público: 2.471 Renda: R$ 25.035,00