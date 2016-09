Coritiba empata com o Corinthians e aumenta jejum contra rival

Kazim, contra o Corinthians: atacante sofreu um pênalti (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Coritiba não passou de um empate em 1 a 1 com o Corinthians, na noite desta quarta-feira (14) , no Couto Pereira. A partida era válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez pouca diferença em termos de tabela – o time paranaense não se afasta da zona de rebaixamento – e aumentou um jejum coxa-branca diante do rival.

O time paranaense não vence o Corinthians desde 2011. E como os times não se enfrentam mais neste ano, a próxima chance de quebrar o jejum será apenas no próximo ano. O adversário paulista, por sua vez, havia tropeçado nos últimos seis jogos fora de casa. Aumentou a conta para sete tropeços.

Com o resultado, o Coritiba foi a 30 pontos, na 14ª posição. São três pontos acima da zona de rebaixamento – o Internacional, com 27 pontos, está em 17º e abre a zona. Contudo, o time paranaense pode perder duas posições, dependendo dos jogos desta quinta-feira (15). Inter e Cruzeiro, que estão abaixo dos coxas-brancas, ainda atuam na rodada.

O próximo jogo do Coritiba é contra o Sport, em Recife, às 16 horas de domingo (18). O volante Alan Santos cumpre suspensão, já que levou o terceiro cartão amarelo. O volante João Paulo, expulso, também não jogará.

ESCALAÇÕES

O Coritiba já não tinha os atacantes Kleber e Neto Berola, e ainda perdeu o zagueiro Walisson Maia e Juan, vetados para este jogo. Por outro lado, o lateral Dodô e o atacante Kazim retornaram. Sem Juan, o técnico Paulo Cesar Carpegiani escalou Juninho na lateral e a vaga em aberto na zaga ficou com Nery Bareiro. Kazim substituiu Neto Berola. Outra mudança foi a entrada de Evandro no lugar de Iago. O time começou num 4-3-3. O Corinthians, por sua vez, estava num 4-1-4-1.

PRIMEIRO TEMPO

No começo, o Coritiba tentou tomar a iniciativa, apostando na constante movimentação do meia Raphael Veiga e dos atacantes Evandro, Leandro e Kazim. Mas o Corinthians estava bem postado na defesa – mesmo tendo trocado um jogador aos 5 minutos, já que Uendel saiu lesionado. E, ao contrário dos coxas-brancas, o time paulista estava atento. Tanto que abriu o placar aproveitando uma bobeada incrível de Alan Santos, que tinha a bola no pé e ficou parado, à espera da marcação de uma falta que não existiu. Até o time paranaense se ligar na jogada, Marlone já havia feito 1 a 0, aos 15 minutos.

Mas o Coritiba reagiu. Num intervalo de quatro minutos, teve um gol anulado (de Kazim), mandou uma bola na trave (Kazim de novo) e sofreu um pênalti (Kazim mais uma vez). Leandro cobrou e empatou, aos 28 minutos. Até o fim do primeiro tempo, contudo, essa foi a única finalização certa da equipe, contra quatro dos paulistas.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou a campo com Iago no lugar de Evandro e a mesma formação tática. Apesar disso, o time não rendeu muito no ataque e deu algum espaço na defesa. Chegou a ser fustigado pelo adversário. Mas as finalizações praticamente inexistiram até os 20 minutos. E os lances posteriores ofereceram pouco perigo.

Aos 31 minutos, Carpegiani trocou o volante Alan Santos pelo meia Ian – que fazia seu 3º jogo como profissional. Quando o time parecia crescer, o volante João Paulo acabou expulso aos 36 minutos, ao tocar a bola com a mão perto da área. O treinador então tirou o meia Raphael Veiga para colocar o volante Edinho. A reação acabou. E o placar não se mexeu mais.

ESTATÍSTICAS

Na partida, o Coritiba teve 42% de posse de bola, finalizou seis vezes (três certas e uma na trave) e acertou 72% dos passes. O Corinthians ficou com a bola por 81% do tempo, arrematou nove bolas (cinco certas) e teve 81% de acerto nos passes.

CORITIBA 1 x 1 CORINTHIANS

Coritiba

Wilson; Dodô, Luccas Claro, Nery Bareiro e Juninho; Alan Santos (Ian), João Paulo e Raphael Veiga (Edinho); Evandro (Iago), Leandro e Kazim. Técnico: Carpegiani

Corinthians

Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel (Guilherme Arana); Cristian; Camacho, Rodriguinho, Marlone e Lucca; Gustavo. Técnico: Cristóvão Borges

Gols: Marlone (15-1º), Leandro (28-1º)

Cartões amarelos: Alan Santos, João Paulo, Nery Bareiro

Expulsão: João Paulo (36-2º)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Local: Couto Pereira, quarta-feira

LANCES DO JOGO

Primeiro tempo

8 – Juninho vai à linha de fundo e cruza. A bola passa na pequena área e Evandro não consegue concluir a gol

14 – Valbuena chuta de longe. A bola desvia em João Paulo e Wilson pega

15 – Gol do Corinthians. Alan Santos perde a bola no meio-de-campo. Rodriguinho serve Gustavo, que bate torto, cruzado. Entretanto, Marlone surge livre e toca para dentro

24 – Após escanteio, Juninho escora pelo alto. Kazim domina e marca. O árbitro anula, flagrando impedimento

25 – Após jogada aérea, Alan Santos tenta de cabeça e Kazim, na pequena área, acerta a trave

27 – Kazim recebe de Leandro e é derrubado por Fagner na área. O árbitro marca pênalti

28 – Gol do Coritiba. Leandro cobra o pênalti no canto direito, deslocando o goleiro Cássio

29 – Leandro é lançado em velocidade na área. Cássio sai aos seus pés e pega

32 – Lucca chuta de longe. Wilson salta no canto direito e defende

33 – Leandro aproveita sobra da defesa e chuta de fora da área. A bola vai por cima

35 – Lucca cobra falta para área. Valbuena sobe e cabeceia com perigo, mas para fora

42 – Lucca passa por Dodô e Luccas Claro e bate forte. Wilson defende

Segundo tempo

8 – Lucca arranca com a bola e chuta de fora da área, à esquerda do gol

9 – Camacho encontra Rodriguinho na área. Ele dribla o goleiro e um zagueiro, mas se enrola com a bola e perde a jogada

20 – Gustavo recebe na esquerda e bate cruzado. A bola vai na rede do lado de fora

23 – Iago chuta cruzado, do bico da área. Cássio pega

25 – Rodriguinho cruza. Lucca ganha de Dodô pelo alto e cabeceia para fora

28 – Rodriguinho recebe e arrisca da meia-lua. A bola assusta e sai à direita do gol

34 – Leandro é lançado e bate cruzado. Cassio faz grande defesa

38 – Lucca recupera a bola de Dodô, gira e chuta a gol. Wilson pega