ATUAÇÕES: Autor do gol, Leandro é o melhor no Coritiba

O atacante Leandro, autor do gol do Coritiba, foi o destaque da equipe no empate em 1 a 1 com o Corinthians, na noite desta quarta-feira (14), em Curitiba.

Wilson (6,5)

Quatro defesas, sendo duas difíceis. Mostrou segurança

Dodô (5,5)

Alguma dificuldade na marcação e alguns erros no apoio

Luccas Claro (6,5)

Firme na zaga, ganhou a maioria dos duelos

Nery Bareiro (6,0)

Atuação razoável, sem brilho e sem sobressaltos

Juninho (6,0)

Improvisado na lateral, deu espaços, mas ganhou a maioria das divididas

Alan Santos (5,5)

Perdeu a bola que gerou o gol do Corinthians. Fora isso, marcou e apoiou razoavelmente bem

Ian (sem nota)

Entrou aos 31-2º. Influenciou pouco na partida

João Paulo (5,0)

Errou passes, não chutou a gol e ainda foi expulso de bobeira

Raphael Veiga (5,5)

Tentou armar o time, com erros e acertos

Edinho (sem nota)

Entrou aos 39-2º para fechar a marcação

Evandro (5,0)

Sumido na partida, mexeu-se menos que de costume

Iago (6,0)

Entrou no intervalo. Não foi brilhante, mas apareceu mais que Evandro

Leandro (7,0)

Fez um gol, deu um chute perigoso, correu bastante e até ajudou na marcação

Kazim (6,5)

Sofreu um pênalti e foi combativo, mas perdeu uma boa chance de gol