Marlone volta a marcar, mas Corinthians empata e sai do G4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians deixou o G4 do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Cristóvão Borges até saíram à frente do placar, mas cederam o empate para o Coritiba nesta quarta-feira (14), no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Brasileiro. Marlone fez 1 a 0 em lance de oportunismo, mas Leandro deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Com o empate, o Corinthians foi a 41 pontos, ficando na quinta colocação. O Santos, que venceu o Botafogo fora de casa, subiu à quarta posição com 42 -- mesma pontuação do Atlético-MG, que recebe o Sport nesta quinta. Por sua vez, o Coritiba permaneceu fora da zona de rebaixamento. O time foi a 30 pontos, três à frente do Internacional, primeiro clube na zona da degola. Nesta quarta, os donos da casa estiveram melhores no primeiro tempo, mas os visitantes foram superiores na etapa final. Mas os dois times pecaram na pontaria para permanecer a igualdade no Couto Pereira. MARLONE Autor do gol do Corinthians contra o Santos na derrota de virada por 2 a 1 no último fim de semana, Marlone voltou a balançar as redes e foi a melhor opção de ataque de Cristóvão Borges nesta quarta. Ele aproveitou chute cruzado de Gustavo para abrir o placar, mostrando presença de área. Foi o quinto gol dele pelo clube, sendo três deles no último mês. FAGNER Fagner está fora do clássico contra o Palmeiras, sábado, na Arena Corinthians. O lateral direito fez um pênalti infantil em Kazim e acabou punido com um cartão amarelo. Ele cumpre suspensão automática na próxima rodada do Brasileiro. TÉCNICO Mesmo com alguns jogadores cansados e outros em noite pouca inspirada, Cristóvão optou por não mexer técnica ou taticamente no Corinthians. A única alteração que fez foi nos minutos iniciais da partida, quando Uendel sentiu lesão e deu lugar a Guilherme Arana. No mais, o treinador não utilizou as outras duas substituições a que tinha direito. A opção rendeu críticas de torcedores nas redes sociais e do comentarista Casagrande na TV Globo. O JOGO O Coritiba começou a partida melhor que o Corinthians, com domínio no meio de campo. Mas os visitantes aproveitaram uma vacilo na defesa da casa para fazer 1 a 0 com Marlone aos 14 minutos. O Coxa não se abalou com o gol e partiu de vez para cima do rival. Em poucos minutos, marcou um gol corretamente anulado e acertou a trave de Cássio. Na terceira oportunidade, não desperdiçou: Leandro converteu pênalti sofrido por Kazim. O Corinthians melhorou no fim do primeiro tempo. Continuou dando espaços na defesa, mas começou a criar chances mais claras de gol. Assustou o Coritiba primeiro com Balbuena, de cabeça na pequena área, e depois com Lucca, que parou em Wilson. Primeiro tempo equilibrado, com mais posse de bola para o Coxa, mas boas chances de gols para os dois times. O Corinthians retornou dos vestiários com outra postura, mais agressivo na marcação por pressão e tomando do Coritiba o controle da bola e a proposição do jogo. Apesar da melhora evidente, os visitantes pecaram nas finalizações. Rodriguinho e Arana desperdiçaram boas chances até os 15 minutos do primeiro tempo. Apesar de melhor na etapa final, o Corinthians não conseguiu transformar a superioridade em gols. Mesmo com a expulsão de João Paulo no fim do jogo, o Coritiba conseguiu se fechar em suas linhas defensivas e não proporcionou nenhuma grande oportunidade clara de gol ao adversário. CORITIBA Wilson; Dodô, Luccas Claro, Nery Bareiro e Juninho; João Paulo, Alan Santos, Raphael Veiga e Evandro; Kazim e Leandro. T.: Paulo César Carpegiani. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel (Guilherme Arana - 4'/1ºT); Cristian; Marlone, Camacho, Rodriguinho e Lucca; Gustavo. T.: Cristóvão Borges Estádio: Couto Pereira, em Curitiba Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ) Público: 11.893 Renda: R$ 366.650,00 Cartões amarelos: Alan Santos, Nery Bareiro (CTB) e Fagner (COR) Cartão vermelho: João Paulo (CTB) Gols: Marlone, aos 14, e Leandro, aos 27 min do 1º tempo