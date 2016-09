Testemunha diz ter visto discussão antes de catador ser morto com flecha

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vigilante disse à Polícia Civil que viu uma discussão entre um homem com feições orientais e o catador de papelão Aldemir Pontes, 63, morto após ser atingido no pescoço por uma flecha na rua Mamoré, na região central de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (14). O homem disse que trafegava em sua moto quando viu um carro parado na rua e do lado oposto o catador de papelão com a sua carroça. Segundo a testemunha, os dois homens discutiam. Logo após passar ao lado dos dois homens, a testemunha viu o oriental apoiado na porta do carro com um instrumento armado com uma flecha apontado na direção da vítima. Em depoimento à polícia, o vigilante disse que a cerca de 50 metros do local da discussão ouviu um barulho e retornou. Neste momento, ele viu o motorista fugindo com o carro em alta velocidade em direção à rua Joaquim Murtinho. Ele afirma não ter conseguido anotar a placa do veículo. O vigilante disse que viu o catador caído e ligou para os bombeiros, mas quando eles chegaram ao local o homem já estava morto. Abalada, uma filha de Pontes aguardava a remoção do corpo, ao lado da carroça dele, no começo da noite. Pontes era morador de Guarulhos (Grande São Paulo) e recolhia papelão. Comerciantes do Bom Retiro dizem que Pontes costumava frequentar a região e era "uma pessoa doce, que não mexia com ninguém", segundo relato de um deles. Fazia quase um ano, Pontes havia trocado um quartinho onde morava no bairro por uma casa em Guarulhos. Lá, ficava mais perto das netas, disse uma das filhas, que preferiu não se identificar. Ele era natural do Ceará.