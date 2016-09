'Venezuela nunca entrou no Mercosul', diz ex-embaixador do Brasil

ISABEL FLECK SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois de os países fundadores do Mercosul anunciarem a criação de uma presidência colegiada do bloco sem a Venezuela, o ex-embaixador do Brasil na Argentina (2002-2004) José Botafogo Gonçalves disse nesta quarta (14) que Caracas nunca chegou a entrar de fato no Mercosul. "Não estamos isolando a Venezuela. A Venezuela se isolou", disse Gonçalves, durante um debate na Fundação Fernando Henrique Cardoso. "A Venezuela nunca se tornou parte do Mercosul, nunca entrou no Mercosul." O diplomata, que foi designado em 2000 embaixador especial para assuntos do Mercosul por FHC, então presidente, lembrou que quando foi falar, à época, com o venezuelano Hugo Chávez, ouviu dele que sua intenção era integrar um bloco político -e não um mercado comum. "Chávez me puxou pelo braço e disse que gostaria de entrar para o 'Mercosul político'. Eu disse que isso não existia e ele ficou desapontado, porque acreditava que o Mercosul era uma instituição política e queria fazer parte dessa instituição. Muitos anos depois ele conseguiu entrar no bloco", lembrou Gonçalves. Para o embaixador, "foi um grande erro do Brasil, da Argentina e do Uruguai" (o Paraguai estava suspenso) aprovar a entrada de Caracas no bloco em 2012. "Estavam claros que os objetivos da Alba e dos bolivarianos são incompatíveis com o Tratado de Assunção [que criou o bloco]. O que está acontecendo agora é que essa contradição está clara para todos", afirmou. Como integrante do Mercosul, a Venezuela deveria ter assumido -pela ordem alfabética- a presidência rotativa do bloco em julho, depois do Uruguai. Brasil, Paraguai e Argentina, no entanto, se opuseram. O argumento do governo brasileiro, já sob Michel Temer, era de que Caracas precisaria cumprir com todas as suas obrigações tarifárias, comerciais e legais do Mercosul até agosto, prazo que fora definido em 2012, quando o país foi oficialmente aceito no bloco. Caracas está em falta com mais da metade de suas obrigações, mas isso não havia impedido o país de presidir o bloco em 2013. Agora, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai decidiram criar uma presidência colegiada até 1º de dezembro de 2016, que é quando vence o novo prazo para que a Venezuela cumpra todos os compromissos. Se não o fizer, será suspensa. DIÁLOGO INTERNO O sociólogo argentino Juan Gabriel Tokatlian, professor da Universidad Di Tella, disse, no mesmo evento, ter a impressão de que o Brasil e outros países da região "chegaram um pouco tarde na Venezuela". "Em um determinado momento, a oposição esperava do Brasil uma atitude mais proativa, e não a teve. Agora, o drama interno é tão grande e complexo que se o Brasil tirou ou não seu embaixador, não muda nada", disse. No último dia 31, o governo brasileiro convocou de volta a Brasília seu embaixador em Caracas, Ruy Pereira. A medida foi uma retaliação à dura reação venezuelana ao impeachment de Dilma Rousseff. No início deste ano, o Brasil vinha fazendo contatos com o governo e a oposição do país para tentar ajudar no diálogo interno e na solução da crise política. O processo, contudo, avançava a passos lentos. Agora, a situação se complica. "Agora é muito tarde para a diplomacia brasileira ter uma participação ativa nessa transição [venezuelana]", afirma Gonçalves.